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Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Индид»

Merlion и компания «Индид», российский разработчик программных средств для обеспечения информационной безопасности корпоративных заказчиков, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель ИБ-продуктов, представленных в Merlion, пополнился тремя вендорскими продуктами – все они включены в реестр Минцифры подходят для реализации требований программы импортозамещения в РФ, соответствуют требованиям НПА в сфере информационной безопасности (ГОСТ, ФСТЭК и другие).

Своим партнерам Merlion готов предложить: Indeed Access Manager (Indeed AM) – программный комплекс для централизованного управления аутентификацией во всех информационных ресурсах компании как при удаленном, так и при локальном доступе. Основное назначение продукта — замена парольной аутентификации на единый усиленный аутентификатор в корпоративной ИТ-инфраструктуре; Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) — программный комплекс для управления административным доступом и контроля действий привилегированных пользователей разных категорий (штатных и внештатных сотрудников, внешних исполнителей). Продукт вводит дополнительные меры ограничения доступа, а также ведет запись сессии и отслеживает действия сотрудников для предотвращения сбоев и инцидентов информационной безопасности; Indeed Certificate Manager (Indeed CM) — программный комплекс для централизованного мониторинга и управления компонентами инфраструктуры открытых ключей (PKI), управления жизненным циклом цифровых сертификатов и носителей ключевой информации (смарт-карты, USB-токены). Основное назначение продукта — оптимизация рабочего процесса и повышение безопасности при работе с компонентами PKI.

В сотрудничестве с Merlion «Индид» будет проводить вебинары, бизнес-завтраки и ужины, возможно и совместное участие в отраслевых выставках, конференциях. Merlion в рамках проектной дистрибуции будет сопровождать поставки ПО «Индид» партнерам собственной технической и инженерной экспертизой, оказывать помощь при подготовке к тендерам и конкурсным процедурам.

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