«Индид» представила версию 7.0 продукта Indeed Certificate Manager

Компания «Индид» сообщила о выходе обновленной версии продукта для управления инфраструктурой открытых ключей – Indeed Certificate Manager (Indeed CM). Теперь решение можно установить на сервер как под управлением ОС Windows, так и под управлением ОС Linux, что важно в условиях растущего интереса к импортозамещению.

В числе новых функциональных возможностей версии 7.0 системы Indeed CM: сервис внутреннего электронного документооборота, улучшенное ведение журналов учета средств криптографической защиты информации (СКЗИ), расширенные возможности управления ключевыми носителями с помощью Indeed CM Agent и другие обновления.

Благодаря этим нововведениям организации могут эффективно управлять жизненным циклом ключевых носителей и цифровых сертификатов, а также существенно повысить уровень информационной безопасности.

«Наши клиенты высоко ценят надежность и функциональность Indeed CM, и версия 7.0 продолжает эту традицию. Новые функции, такие как сервис внутреннего документооборота, улучшенное ведение журналов СКЗИ и поддержка ОС Linux, помогут нашим клиентам оптимизировать процессы и значительно повысить эффективность управления инфраструктурой открытых ключей (PKI)», — отметил Андрей Лаптев, руководитель продуктового офиса (CPO) компании «Индид».

Ознакомиться с новыми функциональными возможностями и сценариями использования Indeed CM можно на сайте компании «Индид».