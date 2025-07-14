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«Индид» и «Код Безопасности» усилят защиту корпоративного периметра российских компаний

«Индид», российский разработчик решений в области защиты identity, и «Код Безопасности», отечественный поставщик сертифицированных средств ИБ, создали технологическое партнерство с целью повысить киберустойчивость российских организаций и усилить защиту доступа к ключевым ИТ-системам. В рамках сотрудничества компании успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) «Континент 4».

Совместное использование этих продуктов расширяет возможности клиентов в области защиты доступа к ИТ-инфраструктуре, позволяя применять комплексный подход к обеспечению безопасности при подключениях как из внутренней сети, так и через виртуальные частные сети (VPN). Это помогает уменьшить киберугрозы, связанные с несанкционированным использованием учетных записей.

«Континент 4» обеспечивает защиту внешнего сетевого периметра и конфиденциальных данных в открытых каналах связи при помощи российских алгоритмов шифрования, а также позволяет усилить контроль за подключенными к корпоративной системе устройствами и эффективнее выполнять микросегментацию сети. Решение поддерживает различные режимы VPN и централизованное управление криптографическими ключами.

Indeed Access Manager позволяет организовать контролируемый централизованный доступ к информационным ресурсам и обеспечивает их дополнительную защиту, усиливая стандартную парольную аутентификацию. Система реализует несколько методов аутентификации, включая использование одноразовых паролей и push-уведомлений в мобильном приложении Indeed Key.

Компании, внедряющие межсетевой экран «Континент 4» для контроля доступа к сети, получают дополнительный уровень защиты — механизм многофакторной аутентификации, реализуемый в Indeed AM. После предоставления первого фактора аутентификации, у пользователя запрашивается второй фактор — одноразовый пароль или push-уведомление в мобильном приложении Indeed Key для подтверждения входа. При этом аутентификация осуществляется независимо от того, находятся ли пользователи на рабочих местах или подключаются удаленно.

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цифровизация

«Можно уверенно сказать, что за последние несколько лет учетные данные стали для компаний новым периметром безопасности. Они требуют эффективной защиты на основе комплексного подхода. В изменившихся реалиях наше сотрудничество с компанией „Код Безопасности“ — не просто интеграция российских технологий. На фоне стремительно возрастающих киберугроз мы объединяем усилия, чтобы гарантировать нашим клиентам максимально высокий уровень защиты их сетевого периметра. Для этого мы обеспечиваем надежный и контролируемый доступ пользователей и усиленную аутентификацию», — сказал Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».

«Технологическая интеграция отечественных разработок — еще один важный шаг на пути к цифровому суверенитету российский компаний в области информационной безопасности. Учитывая это, мы стремимся развивать партнерства с вендорами, решения которых уже зарекомендовали себя на рынке ИБ. Интеграция продуктов Indeed AM и „Континент 4“ предоставляет организациям комплексное решение для защиты ИТ-инфраструктуры, которое отличается гибкостью и обладает широким функционалом. Совместное использование этих продуктов позволяет нашим клиентам быть уверенными, что их данные надежно защищены, а также существенно снизить риски при удаленной работе и обеспечить соблюдение требований регулирующих органов», — отметил Федор Дбар, коммерческий директор «Кода Безопасности».

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