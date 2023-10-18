Обновление Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM): версия 2.9

Отечественное решение Indeed PAM теперь можно установить не только на Windows, но и на любой дистрибутив Linux с поддержкой Docker, в том числе сертифицированный ФСТЭК. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид».

В версии 2.9 появился новый компонент – RDP Proxy, разработанный компанией «Индид» на основе свободно распространяемого программного обеспечения. Он позволяет контролировать подключения к защищаемым ресурсам по протоколу RDP. В качестве каталога пользователей PAM стало возможным применение службы каталогов FreeIPA, которая также используется для аутентификации пользователей PAM.

Еще одно новшество – возможность создавать группы пользователей на основе групп из внешних каталогов с поддержкой протокола LDAP, таких как Active Directory (AD) и FreeIPA, а также связывать эти группы. В этой статье мы расскажем обо всех новых возможностях, реализованных в Indeed PAM 2.9.