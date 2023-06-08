Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

ВК «Манжерок» внедрил экосистему информационной безопасности компании «Индид»

Всесезонный курорт «Манжерок» завершил проект по построению экосистемы усиленной аутентификации и управления доступом на базе продуктов Indeed Access Manager (Indeed AM) и Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM).

На курорте «Манжерок» человеческий фактор сведен к минимуму. В компании внедрена система защиты подключений по протоколу удаленного доступа. Многоступенчатая и многофакторная аутентификация сотрудников теперь усилит безопасность всех корпоративных ресурсов.

«С помощью экосистемы продуктов компании «Индид» мы усилили безопасность нашей компании, исключив использование уязвимых паролей нашими сотрудниками. Вместо привычных паролей, которые не всегда соответствовали требованиям безопасности и были сложны для запоминания, сегодня используется двухфакторная система аутентификации. Мы выбрали программный комплекс компании «Индид», так как он обеспечивает единую усиленную систему аутентификации как при локальном, так и удаленном доступе», – отметил генеральный директор ВК «Манжерок» Владимир Щербинин.

Всесезонный курорт «Манжерок» – круглогодичный курорт в Республике Алтай. Привлекает туристов со всей России, Азиатского региона и Европы, расположен у подножия горы Малая Синюха.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Знаменитому российскому хакеру не отдают изъятые следствием деньги. Они в 100 раз больше ущерба, который не он нанес

В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения

МТС за отдельные деньги удалит своих клиентов из интернета

«Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками

Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ

Половина пользователей недовольна: отечественное защитное ПО плохо совместимо с российскими ОС

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?
Показать еще