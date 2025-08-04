«Индид» и «Ред Софт» объединяют усилия для повышения киберустойчивости российских компаний

«Индид», разработчик решений в области защиты айдентити, и «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, объявили о технологическом партнерстве. Ключевая цель сотрудничества — повысить безопасность привилегированного доступа к ИТ-инфраструктуре, построенной на импортонезависимом стеке технологий, и ускорить переход организаций на отечественное ПО. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Совместное внедрение решений «Индид» и «Ред Софт» позволит управлять доступом сотрудников с расширенными правами в компьютерах на базе Linux. Это актуально в условиях активного перехода организаций на отечественные технологии и усиления требований регуляторов в области информационной безопасности.

В рамках сотрудничества «Индид» и «Ред Софт» провели интеграцию продукта для защиты привилегированного доступа Indeed Privileged Access Management (Indeed PAM) с российской операционной системой «Ред ОС» 8.

Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) — продукт, который позволяет централизованно управлять действиями привилегированных пользователей и строго контролировать доступ к корпоративным ресурсам со стороны сотрудников и подрядчиков. Система обеспечивает многофакторную аутентификацию, фиксирует все действия внутренних и внешних пользователей, выполняемых в рамках привилегированных сессий, и записывает их в журнале событий.

«Ред ОС» — российская операционная система на базе Linux, предназначенная для серверов и рабочих станций, сертифицированная ФСТЭК России и включенная в Реестр отечественного ПО Минцифры России. Операционная система разрабатывается в закрытом контуре «Ред Софт», а исходные коды и программные пакеты хранятся в собственном репозитории на территории России. Операционная система соответствует требованиям для использования в организациях с повышенными стандартами информационной безопасности и защиты данных.

Совместимость с «Ред ОС» подтверждает, что продукт Indeed PAM полностью подходит государственным и корпоративным заказчикам для работы на импортонезависимой ИТ-инфраструктуре и позволяет им соблюдать актуальные требования законодательства в области защиты информации.

«Благодаря партнерству с «Ред Софт», одним из ведущих поставщиков корпоративного ПО, мы совершенствуем функциональность нашего продукта, обеспечивая клиентам высокий уровень безопасности привилегированного доступа пользователей и защиту от несанкционированного использования расширенных прав. Интеграция «Ред ОС» и Indeed PAM расширяет возможности для российских компаний по созданию надежной ИТ-инфраструктуры на базе отечественных программных продуктов, что особенно важно в условиях растущих информационных угроз и усиления требований регуляторов», — отметил Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».

«Для сохранения стабильности бизнеса и киберустойчивости компаниям нужны надежные решения, построенные на базе российского стека технологий. Сотрудничество с «Индид» – еще один важный шаг, направленный на быстрый и комфортный переход организаций на современные и экономически выгодные отечественные разработки в области информационной безопасности. Совместное использование продуктов «Ред ОС» и Indeed PAM помогает снизить риски кибератак», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».