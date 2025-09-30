Разделы

Импортонезависимый стек: совместимость Indeed PAM с Dynamic Directory

«Индид», российский разработчик комплекса решений в области защиты айдентити, и НТЦ ИТ РОСА, разработчик системного и инфраструктурного ПО, объявили о совместимости Indeed PAM — программного комплекса для контроля привилегированного доступа с решением для управления службой каталогов Dynamic Directory. Технологическая интеграция позволит корпоративным клиентам не зависеть от решений иностранных поставщиков и повысить безопасность доступа к критичным ИТ-ресурсам. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Совместное применение продуктов «Индид» и НТЦ ИТ РОСА поможет российским организациям решить одну из актуальных задач импортозамещения — выстроить централизованную и надежную систему защиты привилегированного доступа с использованием импортонезависимого стека технологий.

Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) — решение, предназначенное для управления действиями пользователей с расширенными правами доступа к критически важным цифровым активам и сервисам. Продукт позволяет тщательно контролировать, кто и когда имеет доступ к особо значимым данным, а также отслеживать все операции в реальном времени. Система обеспечивает многофакторную аутентификацию, фиксирует все действия внутренних и внешних пользователей, выполняемых в рамках привилегированных сессий, и записывает их в журнале событий.

Dynamic Directoryроссийская система управления службой каталогов, разработанная НТЦ ИТ РОСА как полноценная альтернатива Microsoft Active Directory. Она объединяет компьютеры и пользователей в единое пространство, обеспечивает централизованное хранение учетных записей, управление доступом, групповыми политиками и политиками безопасности. Dynamic Directory включает единый сетевой ИТ-каталог и подсистему автоматизации правил совместной работы сотрудников, а также предоставляет единое хранилище документов с разграничением прав доступа. Поддерживает российские операционные системы: РОСА, Astra Linux, «БазАльт», «Ред ОС».

Технологическая интеграция Indeed Privileged Access Manager и Dynamic Directory расширяет возможности клиентов в области защиты привилегированного доступа, помогает снизить риск актуальных угроз, связанных с несанкционированным доступом в ИТ-инфраструктуру, и ускоряет процесс импортозамещения.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

«Мы планомерно расширяем технологическое партнерство с ведущими российскими производителями программного обеспечения, чтобы предлагать рынку комплексные решения для защиты айдентити, соответствующие современным стандартам кибербезопасности и требованиям регуляторов. Архитектурная гибкость Indeed PAM позволяет легко интегрироваться с другими системами, открывая новые возможности для корпоративных клиентов по защите привилегированных учетных записей. Совместимость Indeed PAM с Dynamic Directory обеспечивает клиентам высокий уровень безопасности доступа пользователей с расширенными правами и помогает российским компаниям создавать надежную ИТ-инфраструктуру на базе отечественных программных продуктов», — сказал Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».

«Сочетание Dynamic Directory и Indeed PAM подтверждает потенциал российских решений в создании самодостаточной ИТ-инфраструктуры без зависимости от зарубежных технологий. Интеграция наших решений позволяет компаниям не только отказаться от зарубежных сервисов, но и получить комплексный инструмент управления доступом и безопасностью, соответствующий высоким требованиям корпоративных заказчиков и регуляторов», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

