«Индид» и Orion soft обеспечат защищенный доступ к ИТ-ресурсам из любой точки мира

«Индид», российский разработчик комплекса решений в области защиты айдентити, и Orion soft, разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса, стали технологическими партнерами. В рамках сотрудничества компании объединили возможности системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и системы терминального доступа Termit. Совместимость продуктов обеспечит корпоративным клиентам надежный и безопасный доступ пользователей к ИТ-инфраструктуре вне зависимости от географии их подключения. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Indeed Access Manager — система, предназначенная для централизованного управления и контроля доступа к данным и приложениям как из внутренней сети компании, так и из внешней, например, через VPN и VDI-сети. Indeed AM усиливает стандартную парольную аутентификацию, благодаря чему доступ к важным информационным ресурсам компании могут получить только авторизованные пользователи. Продукт поддерживает множество методов аутентификации, в том числе использование одноразовых паролей и push-уведомлений.

Termit — платформа для удаленного доступа конечных пользователей к приложениям, опубликованным на терминальных серверах. Продукт обеспечивает централизованный безопасный доступ к приложениям, данным и рабочим столам организации с любых устройств. С помощью Termit пользователи получают защищенный доступ к ресурсам с учетом прав доступа и нагрузки на серверы.

Технологическая интеграция Indeed Access Manager и Termit расширяет возможности клиентов в области защиты доступа, помогает снизить риск актуальных угроз, связанных с несанкционированным проникновением в ИТ-инфраструктуру и компрометацией учетных записей пользователей.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

«В условиях развития дистанционной работы сотрудников защита удаленного доступа становится важнейшим аспектом защиты корпоративного периметра. Интеграция программного комплекса Indeed AM с системой Termit от нашего партнера Orion soft повышает безопасность аутентификации при удаленном доступе к информационным ресурсам, обеспечивает надежное подключение и защиту сетевого соединения», — сказал Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».

«Наши с «Индид» продукты успешно прошли тестирование на совместимость, благодаря чему мы можем предложить корпоративным заказчикам надежное и удобное решение для защиты их ИТ-систем и приложений. Интеграция Termit и Indeed AM систем — еще один шаг к применению комплексного подхода к безопасности, который позволит обеспечить российским компаниям усиленную защиту доступа и соответствие современным стандартам безопасности для удаленной работы», — сказал Константин Прокопьев, лидер продукта Termit Orion soft.

