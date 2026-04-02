K2 Cloud запускает тест-драйв импортонезависимых сервисов из облака

K2 Cloud предоставляет возможность протестировать решения для импортозамещения на базе изолированной облачной среды без их развёртывания на базе собственной инфраструктуры. На конференции K2 Cloud Conf 2026 компании смогут получить практический опыт использования и администрирования комплекса интегрированных импортозамещённых систем на отдельном демо-стенде. Помимо этого, провайдер предлагает организацию удаленного тестирования.

Тест-драйв позволяет познакомиться с набором вендорских и open source-продуктов, интегрированных между собой и развёрнутых в изолированной инфраструктуре К2 Облака. В состав комплекса входят: серверная ОС и десктопный дистрибутив Astra Linux, служба каталога ALD Pro, почтовая служба RuPost, почтовый клиент DesktopX, офисный пакет Р7-Офис, система удалённого доступа NGate, файловое хранилище и система совместной работы Nextcloud, а также система управления устройствами Workspad.

Тест-драйв ориентирован на три ключевых сценария: знакомство с отдельными продуктами, проверка работы комплексной ИТ-инфраструктуры, полностью построенной на российских решениях, а также оценку соответствия систем корпоративным стандартам и политикам безопасности.

«Одна из главных сложностей при переходе на отечественный стек — невозможность заранее оценить, как решения будут работать вместе в реальной среде. Тест-драйв продуктов снимает этот барьер. Заказчик получает готовую, уже интегрированную инфраструктуру, с которой можно работать с правами администратора. Это существенно сокращает время на принятие решения о переходе и снижает риски внедрения. Еще одной важной ценностью является большой опыт K2 Cloud по реализации проектов локализации. Поэтому в рамках нашего продукта мы помогаем выстроить дорожную карту перехода с зарубежных решений на отечественные», — отметил Максим Завьялов, руководитель практики импортозамещения и локализации K2 Cloud.

Пользователи получают полный доступ администратора ко всем системам комплекса и возможность подключиться к пяти удалённым рабочим столам в домене ALD Pro. На рабочих станциях предустановлено дополнительное ПО — DesktopX и Р7-Офис. Инженеры K2 Cloud сопровождают процесс тестирования, помогают разработать сценарий и отвечают на технические вопросы.

Импортонезависимые сервисы из К2 Облака не имеют прямых аналогов на рынке. Лучшие российские разработки собраны в единый комплекс с централизованным управлением и технической поддержкой из одного окна. Ранее K2 Cloud уже анонсировал комплексный продукт по импортозамещению на конференции K2 Cloud Conf 2025. Демостенд станет логичным развитием этого предложения, позволяя потенциальным заказчикам самостоятельно оценить решение на практике.