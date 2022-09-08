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Цифровой комплекс SmartTeam включен в реестр отечественного ПО

Цифровой комплекс мониторинга рабочего персонала SmartTeam, разработанный компанией Ctrl2GO Solutions, включен в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO Solutions.

SmartTeam дает возможность оценить и улучшить эффективность персонала за счет мониторинга выполнения рабочих задач и перемещений сотрудников на площадке, выявления простоев и саботажа. Кроме того, цифровой комплекс помогает повысить уровень промышленной безопасности: контролировать доступ в опасные или запрещенные зоны, проверять качество выполнения обходов и следить за состоянием здоровья рабочих. Благодаря функции мгновенных уведомлений SmartTeam также позволяет оперативно реагировать на ухудшение самочувствия и оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций — теплового удара, потери сознания, падений и т.п.

SmartTeam с помощью носимых устройств — смарт-часов и умной футболки с датчиками — собирает данные о местонахождении, активности и физическом состоянии сотрудников. Затем эта информация отправляется в аналитический модуль в облаке, где обрабатывается с помощью математических моделей и алгоритмов искусственного интеллекта. После этого обработанные данные отображаются в интерфейсе диспетчера или руководителя в виде отчетов, аналитики и прогнозов. Гибкая настройка правил и широкие возможности кастомизации позволяют использовать SmartTeam практически в любой отрасли.

Наряду с другими сценариями мониторинга SmartTeam предлагает опцию диагностики степени усталости и стресса сотрудников. Эта опция особенно актуальна для предприятий, где важно следить за состоянием работников в критических для производства точках – диспетчеров, машинистов, крановщиков, операторов техники и т.д. Алгоритм, разработанный совместно с учеными из Технопарка Петрозаводского государственного университета, на основании измерений вариабельности ритма сердца человека определяет уровень стресса и усталости с точностью 93%.

«SmartTeam уже применяется крупными компаниями в строительной и нефтегазовой отраслях и приносит быстрый и понятный бизнес-результат — снижение издержек и увеличение выработки, — сказал Александр Дмитриев, генеральный директор группы компаний Ctrl2GO. — Включение SmartTeam в реестр отечественного ПО позволит государственным предприятиям внедрять наше решение и даст им инструменты для повышения производительности труда, улучшения показателей производственного травматизма, выявления «узких мест» в бизнес-процессах и их оптимизации».

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Ctrl2GO Solutions – разработчик и интегратор индустриальных цифровых решений. Компания создает и внедряет цифровые комплексы с применением технологий AI, IIoT и Big Data для повышения эффективности персонала, процессов и эксплуатации оборудования. Ctrl2GO Solutions входит в группу компаний Ctrl2GO, которая включена CNews в список топ-100 крупнейших ИТ-компаний России.

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