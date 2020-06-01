Сбербанк продолжит бесплатное сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня

Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга для всех клиентов до 30 июня 2020 г. Ранее банк отменял сервисный сбор до 31 мая. Эта мера принята для поддержки малого и среднего бизнеса, а также для того, чтобы покупатели могли оплачивать товары безопасным бесконтактным способом.

Продление платежных «каникул» до 30 июня означает, что клиентам банка в июле не будут производиться начисления за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга.

Плата за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга перестает взиматься у всех клиентов банка — новых и текущих — автоматически: никаких дополнительных действий для этого предпринимать не нужно.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка, сказал: «Мы понимаем, что в текущих условиях снижение финансовой нагрузки имеет значение для наших клиентов. Учитывая, что эпидемиологическая ситуация пока не нормализовалась и спрос на большинство товаров и услуг по-прежнему снижен, мы решили продлить "каникулы" по оплате сервисного обслуживания онлайн-касс и терминалов эквайринга еще на месяц. Эта мера направлена не только на поддержку бизнеса, но и способствует обеспечению безопасности покупателей, которые смогут пользоваться самым удобным, безопасным и уже привычным способом оплаты — безналичным и бесконтактным».

Также до 30 сентября 2020 г. в банке действуют специальные тарифы интернет-эквайринга для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет, и специальные тарифы эквайринга для предприятий, оказывающих медицинские услуги.