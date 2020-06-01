Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Сбербанк продолжит бесплатное сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня

ИТ в банках

Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга для всех клиентов до 30 июня 2020 г. Ранее банк отменял сервисный сбор до 31 мая. Эта мера принята для поддержки малого и среднего бизнеса, а также для того, чтобы покупатели могли оплачивать товары безопасным бесконтактным способом.

Продление платежных «каникул» до 30 июня означает, что клиентам банка в июле не будут производиться начисления за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга.

Плата за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга перестает взиматься у всех клиентов банка — новых и текущих — автоматически: никаких дополнительных действий для этого предпринимать не нужно.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка, сказал: «Мы понимаем, что в текущих условиях снижение финансовой нагрузки имеет значение для наших клиентов. Учитывая, что эпидемиологическая ситуация пока не нормализовалась и спрос на большинство товаров и услуг по-прежнему снижен, мы решили продлить "каникулы" по оплате сервисного обслуживания онлайн-касс и терминалов эквайринга еще на месяц. Эта мера направлена не только на поддержку бизнеса, но и способствует обеспечению безопасности покупателей, которые смогут пользоваться самым удобным, безопасным и уже привычным способом оплаты — безналичным и бесконтактным».

Также до 30 сентября 2020 г. в банке действуют специальные тарифы интернет-эквайринга для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет, и специальные тарифы эквайринга для предприятий, оказывающих медицинские услуги.

Другие материалы рубрики

Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий

В Сбербанк-онлайн крупный сбой. Нельзя войти в приложение и отправить перевод

Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня

Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100

CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики. Его показатели побили рекорды прошлых лет

Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

Показать еще

Наука

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках