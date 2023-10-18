Tecno объявляет о старте продаж Phantom V Flip 5G

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал старт продаж флагманского смартфона Phantom V Flip 5G в России. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Первый вертикальный складной смартфон бренда, Phantom V Flip 5G выделяется дизайном в корпусе из экокожи с чехлом в комплекте. Новинка оснащена системой из трех камер FreeCam 64+13+32 МП, ровным складным AMOLED-экраном 6,9 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Основным материалом корпуса является экокожа, с которой сочетаются металлические рамки и стеклянный модуль с внешним экраном и системой камер в форме планеты со спутниками.

Твердый прорезиненный чехол, входит в комплект со смартфоном. Чехол защищает смартфон, а металлическое кольцо упрощает ношение. Phantom V Flip 5G поставляется в двух цветовых исполнениях: «сиреневый рассвет» и «черное затмение».

Phantom V Flip 5G

Основная камера 64 МП с апертурой f/1.7 усилена светочувствительным сенсором RGBW с размером пикселя 1,6 мкм (4-в-1) за счет использования алгоритма слияния пикселей и технологии изоляции ISOCELL.

Ультраширокоугольная камера 13 МП работает совместно с основной. С помощью технологии Dual-camera Fusion данные двух камер объединяются, в результате чего значительно улучшается четкость и насыщенность цвета в центре фотографии, снятой на ультраширокоугольный объектив.

Для любителей селфи предусмотрена 32 МП фронтальная камера с двойной вспышкой и автофокусом по глазам.

Пользователи могут свободно переключаться между объективами и делать снимки под любым углом — Phantom V Flip 5G фиксируется в полуоткрытом состоянии под углом от 30° до 150°. Внешний экран также используется для предпросмотра при портретной съемке или селфи.

В развернутом виде габариты смартфона составляют 171,7x74x6,9 мм, а в сложенном – 88,7х74х14,9 мм. Phantom V Flip оснащен внешним AMOLED-дисплеем диагональю 1,3 дюйма. С его помощью можно видеть входящие вызовы, отвечать на звонки, читать уведомления, быстро отвечать на сообщения, а также узнавать данные о погоде, заполнении колец активности и многое другое. Помимо этого, пользователи могут установить различные стили часов и заставок, и даже выбрать эксклюзивный виджет в виде виртуального питомца.

Основной складной AMOLED-экран имеет диагональ 6,9 дюйма с соотношением сторон 22:9, разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц.

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Phantom V Flip 5G выдержал свыше 200 тыс складываний в лабораторных условиях, что гарантирует отсутствие заломов и глубину складки экрана не более 0,11 мм.

Созданный по 6 нм техпроцессу, процессор MediaTek Dimensity 8050 и оперативная память 8 ГБ с возможностью расширения до 16 ГБ обеспечивают плавную работу смартфона независимо от задач пользователя. Для хранения любых файлов Phantom V Flip 5G располагает хранилищем на 256 ГБ.

Phantom V Flip 5G — первое устройство Tecno с обновленной операционной системой HiOS 13.5, которая оптимизирована на базе Android 13 от Google.

Новинка Tecno оснащена аккумулятором емкостью 4000 мАч, а также быстрой и безопасной зарядкой 45 Вт.

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Phantom V Flip 5G уже доступен в DNS, «М.Видео», «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Ситилинк», а также в фирменных магазинах Tecno на Ozon и на «Яндекс маркет». Рекомендованная розничная цена смартфона составляет 79 900 руб., до 6 ноября 2023 г. новинка доступна по специальной цене 59 990 руб.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.