Tecno представил смартфон POVA 8 5G с аккумулятором 8000 мАч, пиксельным мини-экраном и функциями Tecno AI

Бренд смартфонов и персональных устройств Tecno официально представил новую модель смартфона POVA 8 5G. Модель получила аккумулятор емкостью 8000 мАч, обеспечивающий до двух дней работы без подзарядки, улучшенную производительность, оптимизированную стабильность сигнала и набор ИИ-функций. Смартфон и оснащен настраиваемым пиксельным световым мини-дисплеем. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Главной особенностью дизайна стал пиксельный мини-экран — интерактивная световая панель на спинке смартфона. Он позволяет получать информацию о событиях без необходимости включать экран или переворачивать устройство. Подсветка активируется при входящих звонках, уведомлениях, воспроизведении музыки, зарядке смартфона, запуске игр и других действиях. Для пользователей доступно множество предустановленных сценариев подсветки. При желании можно создавать собственные световые рисунки и настраивать анимации в соответствии со своими предпочтениями, делая внешний вид смартфона более индивидуальным.

Одной из ключевых особенностей Tecno POVA 8 5G стал аккумулятор на 8000 мАч. По данным сертификации TÜV SÜD, смартфон способен работать до двух дней без подзарядки при стандартных сценариях использования.

Одного заряда хватает более чем на: 60 часов голосовых звонков; 85 часов прослушивания музыки; 29 часов просмотра видео на стриминговых сервисах; 26 часов общения в мессенджерах.

Смартфон рассчитан на длительный срок эксплуатации. После 2000 полных циклов зарядки аккумулятор сохраняет более 80% первоначальной емкости, что соответствует примерно шести годам активного использования устройства.

Дополнительно инженеры Tecno улучшили систему теплоотвода: эффективность рассеивания тепла выросла на 12,5% по сравнению с предыдущим поколением смартфонов серии POVA. Аккумулятор также стабильно работает в широком диапазоне температур — от -20°C до +60°C.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7100 5G, дополняют платформу два фирменных чипа собственной разработки Tecno — G1 и SE1. Они улучшают качество связи в сложных условиях: G1 обеспечивает до 100% покрытия мобильной сетью в подвальных помещениях и лифтах, а SE1 повышает качество приема Wi-Fi 2,4 ГГц до 60%.

Смартфон оснащен дисплеем с частотой обновления до 144 Гц и технологией защиты зрения, реализуемой на уровне программного обеспечения, которая помогает снизить нагрузку на глаза за счет уменьшения уровня синего света, что подтверждено сертификацией TÜV Rheinland. Кроме того, POVA 8 5G обладает высоким уровнем устойчивости к падениям, что делает его более защищенным от внешних воздействий.

Обновление получила и камера. Основной модуль разрешением 50 МП оснащен сенсором Sony LYTIA 600. Для селфи и видеозвонков смартфон получил фронтальную камеру разрешением 13 МП.

Смартфон работает с обновленной операционной системой HiOS 16 на базе Android 16, где пользователям доступна фирменная тема оформления POVA, недоступная в других сериях смартфонов Tecno.

Для обеспечения долгосрочной актуальности устройства Tecno гарантирует два крупных обновления Android и три года выпуска обновлений безопасности.

Дополнительно владельцы POVA 8 5G получат три года бесплатного облачного хранилища объемом 256 ГБ.

Tecno POVA 8 5G будет доступен в цветах трехмерный черный, трехмерный белый, сливочно-персиковый, сине-зеленый.

Продажи Tecno POVA 8 5G в России начнутся в августе 2026 г.