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«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складных смартфонов Tecno Phantom Fold 2 и Tecno Phantom Flip 2

Группа «М.Видео-Эльдорадо», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новых складных смартфонов компании Tecno. Стоимость устройств в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 79,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Flip 2 и от 129,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Fold 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Tecno Phantom Flip 2

Tecno Phantom Flip 2 оснащен двумя дисплеями. Основной экран — это 6.9-дюймовый AMOLED LTPO FHD+ дисплей с разрешением 2640x1080 пикселей и частотой обновления 10-120 Гц. Этот экран обеспечивает яркость до 1400 нит и невероятное качество изображения с поддержкой 100% цветовой гаммы DCI-P3 и контрастностью 5 000 000:1. Второй, внешний дисплей — 3.64-дюймовый AMOLED экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий легкий доступ к основным функциям без раскрытия устройства. Оба дисплея защищены прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, что гарантирует долговечность устройства.

Phantom Flip 2 работает на мощном процессоре MediaTek Dimensity 8020 с 8 ядрами, что обеспечивает высокую производительность для самых требовательных задач. Устройство поддерживает 5G-сети и оснащено 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ. Встроенная память объемом 256 ГБ позволяет хранить все необходимые файлы и приложения, а благодаря технологии UFS 3.1 обеспечивается высокая скорость передачи данных.

Phantom Flip 2 обладает отличными камерами. Основная — это 50 Мп модуль с поддержкой OIS и EIS, который позволяет делать четкие и детализированные фотографии в любых условиях. Также имеется 50 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 114°, что позволяет захватывать больше объектов в кадр. Для селфи предусмотрена 32 Мп фронтальная камера, которая также поддерживает видеосъемку в формате 2K.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4720 мАч, который поддерживает технологию ультра-зарядки мощностью 70 Вт. Это обеспечивает быстрое пополнение заряда, что делает смартфон готовым к использованию в кратчайшие сроки.

Устройство работает на HiOS 14.5, основанной на Android 14, что гарантирует удобный и интуитивно понятный интерфейс, а также множество возможностей для кастомизации под свои нужды.

Tecno Fhantom Fold 2

Tecno Phantom Fold 2 оснащен двумя AMOLED LTPO дисплеями. Основной экран имеет размер 7.85 дюйма с разрешением 2K+ (2296 x 2000 пикселей) и частотой обновления 10-120 Гц. Этот дисплей обеспечивает точную цветопередачу благодаря поддержке 100% цветовой гаммы DCI-P3 и яркости до 1100 нит. Внешний дисплей — 6.42 дюйма с разрешением FHD+ (2550 x 1080 пикселей), также с частотой обновления до 120 Гц, что делает использование смартфона комфортным даже в сложенном виде. Об этом CNews сообщили представители

Прочный шарнир с углом фиксации от 30° до 120° обеспечивает надежность и долговечность при многократных складываниях, а корпус выполнен из пятислойного стекловолокна с текстурированной экокожей.

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Безопасность

Phantom Fold 2 построен на базе флагманского процессора MediaTek Dimensity 9000+ (4 нм), обеспечивающего невероятную скорость работы благодаря 8 ядрам, включая одно высокопроизводительное ядро Arm Cortex-X2 с частотой 3.2 ГГц. Устройство также оснащено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с возможностью расширения до 24 ГБ, что обеспечивает быструю и эффективную работу приложений. Встроенная память объемом 512 ГБ с технологией UFS 3.1 позволяет хранить все необходимые данные без опасений о нехватке места.

Phantom Fold 2 впечатляет своей системой камер. Основная камера — это 50 Мп сенсор с поддержкой OIS и EIS, что гарантирует детализированные снимки даже при слабом освещении. Также имеется 50 Мп портретная камера с 2x оптическим и 20x цифровым зумом, а также 50 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 115°. Фронтальные камеры на внешнем и внутреннем экранах — обе 32 Мп — обеспечивают четкие и качественные селфи.

Phantom Fold 2 оснащен батареей емкостью 5750 мАч с поддержкой ультра-зарядки мощностью 70 Вт, что позволяет зарядить смартфон максимально быстро. Также доступна беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, что делает использование устройства еще удобнее.

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Техника

Устройство работает на HiOS 14.5 на базе Android 14, предоставляя пользователям современный интерфейс и множество возможностей для персонализации. Phantom Fold2 поддерживает 5G-сети, а также имеет встроенные модули Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC. Смартфон также совместим с умным стилусом Phantom V Pen, который расширяет возможности взаимодействия с устройством.

Цены в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо»: до 31 октября смартфон Tecno Phantom Flip 2 будет доступен и по специальной цене 79,9 тыс. руб., в этот период покупатели также получат дополнительную услугу замены экрана в течение 12 месяцев и рассрочку на год без первоначального взноса и переплаты; до 31 октября смартфон Tecno Phantom Fold 2 будет доступен по специальной цене 129,9 тыс. руб., а покупатели получат в подарок Phantom V Pen, дополнительную услугу замены экрана в течение 12 месяцев и рассрочку на год без первоначального взноса и переплаты.

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