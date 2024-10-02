«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складных смартфонов Tecno Phantom Fold 2 и Tecno Phantom Flip 2

Группа «М.Видео-Эльдорадо», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новых складных смартфонов компании Tecno. Стоимость устройств в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 79,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Flip 2 и от 129,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Fold 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Tecno Phantom Flip 2

Tecno Phantom Flip 2 оснащен двумя дисплеями. Основной экран — это 6.9-дюймовый AMOLED LTPO FHD+ дисплей с разрешением 2640x1080 пикселей и частотой обновления 10-120 Гц. Этот экран обеспечивает яркость до 1400 нит и невероятное качество изображения с поддержкой 100% цветовой гаммы DCI-P3 и контрастностью 5 000 000:1. Второй, внешний дисплей — 3.64-дюймовый AMOLED экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий легкий доступ к основным функциям без раскрытия устройства. Оба дисплея защищены прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, что гарантирует долговечность устройства.

Phantom Flip 2 работает на мощном процессоре MediaTek Dimensity 8020 с 8 ядрами, что обеспечивает высокую производительность для самых требовательных задач. Устройство поддерживает 5G-сети и оснащено 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ. Встроенная память объемом 256 ГБ позволяет хранить все необходимые файлы и приложения, а благодаря технологии UFS 3.1 обеспечивается высокая скорость передачи данных.

Phantom Flip 2 обладает отличными камерами. Основная — это 50 Мп модуль с поддержкой OIS и EIS, который позволяет делать четкие и детализированные фотографии в любых условиях. Также имеется 50 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 114°, что позволяет захватывать больше объектов в кадр. Для селфи предусмотрена 32 Мп фронтальная камера, которая также поддерживает видеосъемку в формате 2K.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4720 мАч, который поддерживает технологию ультра-зарядки мощностью 70 Вт. Это обеспечивает быстрое пополнение заряда, что делает смартфон готовым к использованию в кратчайшие сроки.

Устройство работает на HiOS 14.5, основанной на Android 14, что гарантирует удобный и интуитивно понятный интерфейс, а также множество возможностей для кастомизации под свои нужды.

Tecno Fhantom Fold 2

Tecno Phantom Fold 2 оснащен двумя AMOLED LTPO дисплеями. Основной экран имеет размер 7.85 дюйма с разрешением 2K+ (2296 x 2000 пикселей) и частотой обновления 10-120 Гц. Этот дисплей обеспечивает точную цветопередачу благодаря поддержке 100% цветовой гаммы DCI-P3 и яркости до 1100 нит. Внешний дисплей — 6.42 дюйма с разрешением FHD+ (2550 x 1080 пикселей), также с частотой обновления до 120 Гц, что делает использование смартфона комфортным даже в сложенном виде. Об этом CNews сообщили представители

Прочный шарнир с углом фиксации от 30° до 120° обеспечивает надежность и долговечность при многократных складываниях, а корпус выполнен из пятислойного стекловолокна с текстурированной экокожей.

Phantom Fold 2 построен на базе флагманского процессора MediaTek Dimensity 9000+ (4 нм), обеспечивающего невероятную скорость работы благодаря 8 ядрам, включая одно высокопроизводительное ядро Arm Cortex-X2 с частотой 3.2 ГГц. Устройство также оснащено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с возможностью расширения до 24 ГБ, что обеспечивает быструю и эффективную работу приложений. Встроенная память объемом 512 ГБ с технологией UFS 3.1 позволяет хранить все необходимые данные без опасений о нехватке места.

Phantom Fold 2 впечатляет своей системой камер. Основная камера — это 50 Мп сенсор с поддержкой OIS и EIS, что гарантирует детализированные снимки даже при слабом освещении. Также имеется 50 Мп портретная камера с 2x оптическим и 20x цифровым зумом, а также 50 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 115°. Фронтальные камеры на внешнем и внутреннем экранах — обе 32 Мп — обеспечивают четкие и качественные селфи.

Phantom Fold 2 оснащен батареей емкостью 5750 мАч с поддержкой ультра-зарядки мощностью 70 Вт, что позволяет зарядить смартфон максимально быстро. Также доступна беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, что делает использование устройства еще удобнее.

Устройство работает на HiOS 14.5 на базе Android 14, предоставляя пользователям современный интерфейс и множество возможностей для персонализации. Phantom Fold2 поддерживает 5G-сети, а также имеет встроенные модули Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC. Смартфон также совместим с умным стилусом Phantom V Pen, который расширяет возможности взаимодействия с устройством.

Цены в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо»: до 31 октября смартфон Tecno Phantom Flip 2 будет доступен и по специальной цене 79,9 тыс. руб., в этот период покупатели также получат дополнительную услугу замены экрана в течение 12 месяцев и рассрочку на год без первоначального взноса и переплаты; до 31 октября смартфон Tecno Phantom Fold 2 будет доступен по специальной цене 129,9 тыс. руб., а покупатели получат в подарок Phantom V Pen, дополнительную услугу замены экрана в течение 12 месяцев и рассрочку на год без первоначального взноса и переплаты.