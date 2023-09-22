Tecno представил вертикальный складной смартфон Phantom V Flip 5G в Сингапуре

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил свой флагманский смартфон Phantom V Flip 5G на официальной презентации в Сингапуре. Смартфон стал первым в линейке бренда вертикальным складным устройством. Phantom V Flip 5G оснащен системой из трех камер Free Cam 64 МП + 13 МП + 32 МП, круглым внешним экраном и дизайном с корпусом из экокожи. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Phantom V Flip 5G обладает расширенными возможностями съемки в условиях низкой освещенности. Основная камера 64 МП имеет апертуру f/1,7 и оснащена светочувствительным сенсором RGBW с размером пикселя 1,6 мкм (4-в-1) за счет применения алгоритма слияния и технологии изоляции ISOCELL. Все это позволяет на 60% эффективнее пропускать свет, а также снижать уровень шума и повысить точность цветопередачи.

С помощью технологии Dual-camera Fusion, основная камера работает совместно с 13 МП ультраширокоугольной: при выборе последней, основная камера также включается и их данные объединяются. В результате значительно улучшается четкость и насыщенность цвета в центре фотографии, снятой на ультраширокоугольный объектив.

Для любителей селфи в Phantom V Flip 5G есть 32 МП фронтальная камера с двойной вспышкой и автофокусом. Встроенная двойная вспышка дополняется алгоритмом Tecno Super Flashlight, что позволяет создавать качественные кадры в любое время суток. Четкость изображения повышает автофокус и искусственный интеллект. Камера отслеживает глаза, дополняет детали лица.

Благодаря складной конструкции Phantom V Flip 5G расширяет возможные сценарии съемки с помощью системы FreeCam. Пользователи могут свободно переключаться между объективами и делать снимки под любым углом — Phantom V Flip 5G можно фиксировать в полуоткрытом состоянии под углом от 30° до 150°.

Групповые снимки на фронтальную камеру, детальные селфи на основную, снимки под острым углом, неподвижное положение устройства для съемки таймлапсов, управление камерой голосом, жестами и мимикой - все это доступно благодаря FreeCam. Внешний экран можно также использовать для предпросмотра при портретной съемке или селфи.

Phantom V Flip 5G

Дизайн Phantom V Flip 5G выполнен в минималистичном стиле. Основным материалом является экокожа, с которой сочетаются металлические рамки и стеклянный модуль с внешним экраном и системой камер в форме планеты.

В комплекте со смартфоном поставляется твердый прорезиненный чехол. Чехол защищает смартфон и имеет металлическое кольцо для удобного ношения. Phantom V Flip 5G доступен в двух цветах: «Сиреневый рассвет» и «Черное затмение».

В развернутом виде размер смартфона составляет 171,7x74x6,9 мм, а в сложенном - 88,7х74х14,9 мм. Он поместится в карман или маленькую сумку. Основной экран слегка сужен по краям. Параметры разработаны с учетом результатов исследований, которые помогли определить наиболее удобное использование устройства одной рукой.

Смартфон оснащен мультифункциональным внешним AMOLED-дисплеем диагональю 1,3 дюйма с поддержкой полной цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей отображает звонки, уведомления, погоду, кольца активности и др. Пользователи могут установить различные стили часов и заставок, настроив дисплей под свои задачи.

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Основной складной AMOLED-экран имеет диагональ 6,9 дюйма с соотношением сторон 22:9, разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц. Поддержка 100% цветовой гаммы DCI-P3 обеспечивает повышенную цветопередачу в 16,7 млн цветов. Соотношение экрана к корпусу составляет 94,5%.

Благодаря каплевидному шарниру обеспечивается надежность и прочность складного устройства. Phantom V Flip 5G выдержал свыше 200 тыс. складываний в лабораторных условиях, что обеспечивает отсутствие заломов и глубину складки экрана не более 0,15 мм. Каплевидный шарнир из высокопрочной стали способен раскрывать и фиксировать смартфон в промежуточном положении от 30 до 150 градусов, что расширяет сценарии использования устройства во время съемки фото и видео.

Phantom V Flip 5G оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч. Быстрая и безопасная зарядка 45 Вт способна за 15 минут восполнить 50% энергии, а 100% - за 45 минут.

Созданный по 6 нм техпроцессу, процессор MediaTek Dimensity 8050 и оперативная память 8 ГБ с возможностью расширения до 16 ГБ обеспечивают быструю и плавную работу смартфона независимо от сценариев использования. Для хранения любых файлов Phantom V Flip 5G оснащен хранилищем на 256 ГБ.

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Phantom V Flip 5G — первое устройство Tecno с новой операционной системой HiOS 13.5, оптимизированной на базе Android 13 от Google.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.