Новый планшет Tecno Megapad Pro с полноценным ИИ-ассистентом и поддержкой связи 4G LTE уже в продаже в России

Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno представил планшет с ИИ — Megapad Pro. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Tecno Megapad Pro оснащен 12-дюймовым дисплеем разрешением 2K с частотой обновления 90 Гц. Соотношение площади рабочей поверхности экрана к корпусу – 86%. Дисплей можно разделить на две рабочие области, в которых помещаются одновременно два приложения.

Tecno Megapad Pro работает на восьмиядерном процессоре MediaTek G100 Ultimate. 8 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 16 ГБ и встроенное хранилище до 256 ГБ обеспечивают быстроту загрузки и достаточно места для всех файлов. При необходимости объем можно увеличить с помощью карты памяти microSD до 512 ГБ.

tec1.jpg

Tecno

Аккумулятор 10 000 мАч обеспечивает до 8 часов непрерывной работы, а быстрая зарядка 33 Вт мгновенно восполняет энергию.

Планшет можно использовать вместо ноутбукапечатать, проводить онлайн-встречи. В слоте для карт Tecno Megapad Pro есть место не только для карты памяти microSD, но и для SIM-карты nano формата с поддержкой 4G LTE, при этом планшет оснащен GSM-модулем для телефонных звонков и четырьмя стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. Цельнометаллический корпус толщиной 6,9 мм представлен в двух расцветках — «Серый небосвод» и «Сиреневое сияние».

Планшет оснащен умным голосовым помощником Ella, инструментами для улучшения документов и интеллектуальными функциями рисования. За мгновенный доступ к голосовому ассистенту Ella отвечает специальная оранжевая кнопка One-Tap.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

Благодаря Tecno AI Tecno Megapad Pro полезен: студентам – можно вести заметки на лекциях, находить ответы на важные вопросы, организовывать учебные материалы и повышать продуктивность в обучении; офисным работникам – планшет помогает вести переговоры, встроенный переводчик в реальном времени более чем на 50 языков убирает языковые барьеры; семьям с детьми – «AI Эскиз в изображение» помогает работать с текстами, редактировать документы, создавать иллюстрации и заметки.

Одна из ключевых особенностей Megapad Pro — взаимодействие со смартфонами и ноутбуками Tecno через Tecno OneLeap. Пользователи могут передавать файлы, использовать планшет как второй экран, управлять несколькими устройствами одновременно.

Новинку уже можно приобрести в сети магазинов электроники DNS, официальном интернет-магазине Tecno, фирменных розничных точках бренда и на маркетплейсах. Новинки доступны по специальным ценам: Megapad Pro 8+128 ГБ LTE — 22 999 руб; Megapad Pro 8+256 ГБ LTE — 24 999 руб.

