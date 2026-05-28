Tecno: студенты выбирают компактность и дизайн, а родители навязывают мощность, исследование выявило конфликт поколений при выборе ноутбука

Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno провел исследование предпочтений российских студентов при выборе ноутбука для учебы и выяснил, какие параметры для них важны. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Среди того, на что студенты обращают внимание при выборе ноутбука, лидируют компактность и лёгкость: их выбрали 58% опрошенных. Дизайн и внешний вид на втором месте с 52%. Автономность замыкает тройку лидеров с 45%. При этом производительность процессора и мощность видеокарты как приоритет назвали только 19% студентов.

70% студентов считают комфортным вес ноутбука до 1,5 килограмма: 31% готовы носить до 1,3 кг, а 39% выбирают диапазон 1,3–1,5 кг. Вес от 1,5 до 1,8 кг устраивает только 18%, от 1,8 до 2,2 кг — всего 8%, а тяжелее 2,2 кг — лишь 4%.

Самый популярный размер экрана — 13–14 дюймов, его выбрали 47% студентов. 15–16 дюймов предпочитают 33%, ультракомпактные модели 11–12 дюймов берут 11%, а крупные устройства от 17 дюймов — только 9%.

Минималистичный корпус без лишних элементов предпочли 52% опрошенных. Классический серый и серебристый цвет нравится 44%, чёрный, тёмно-серый и синий — 37%. Нестандартные и яркие цвета (лавандовый, мятный, розовый, золотой) хотели бы 21% студентов. Глянцевый корпус с подсветкой или необычной текстурой интересен 13%. Остальным дизайн не важен, главное — чтобы ноутбук корректно и быстро работал.

Оптимальным временем работы без подзарядки большинство (49%) считают 7–8 часов. Еще 27% достаточно 5–6 часов, 14% нужно 9–10 часов, 6% требуется более 10 часов. И лишь 4% студентов вовсе не обращают внимания на автономность.

В ходе исследования выяснилось, что чаще всего за ноутбук платят родители. В 41% случаев они оплачивают устройство полностью, а ещё в 34% скидываются со студентом вместе. Полностью самостоятельно покупают ноутбук 19% учащихся. Еще 6% берут в рассрочку или кредит.

Из‑за финансовых ограничений большинство студентов (64%) рассчитывают на бюджет до 60 тыс. руб. При этом 23% планируют уложиться в сумму до 40 тыс. руб., а еще 41% в диапазон 40–60 тыс. руб. 21% рассматривают ценник 60–80 тыс. руб. Дороже 80 тыс. руб. готовы платить лишь 15%, из них 9% до 100 тыс. руб. и 6% свыше этой суммы.

Некоторые в такой ситуации обращают внимание на подержанные варианты: 28% студентов изучали вариант с б/у ноутбуком, 10% всё ещё думают, а 17% уже купили. Тем не менее 45% никогда не согласились бы на подержанное устройство. Главные страхи — скрытые дефекты (43%), износ батареи (38%), отсутствие гарантии (32%), а также риск кражи или блокировки (19%).

Конфликты с родителями из‑за выбора ноутбука возникают у 58% студентов. Серьезные ссоры на несколько недель пережили 24% опрошенных, еще 34% сказали, что споры заканчивались компромиссом. Без конфликтов выбрали ноутбук 19% студентов, родители полностью доверили выбор 15%. Ещё 8% покупали ноутбук сами, без участия родителей.

В 74% случаев родители настаивают на мощном процессоре. Минимум на пять лет ноутбука хватило бы 61% родителей. Известный и надежный бренд советуют 52%, хорошую гарантию и сервис 38%. Уложиться в бюджет просят 48% родителей, а быть легким и компактным только 22%. Родители ничего не советуют в 11% случаев.

В опросе приняло участие около 1 тыс. студентов из городов-миллионников в возрасте от 17 до 26 лет. Метод сбора данных — онлайн-анкетирование. В ходе опроса была возможность множественного выбора ответов.