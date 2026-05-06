Смартфон Tecno Spark 50 поступил в продажу в России

Бренд смартфонов и персональных устройств Tecno объявил о старте продаж Tecno Spark 50 в России. Это обновленная модель серии Spark. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Смартфон доступен в шести цветах: «Чернильно-черный», «Серый титан», «Сиреневое сияние», «Сияющий синий», «Цветущий розовый» и «Энергичный оранжевый».. В комплекте доступен силиконовый чехол в тон смартфону.

Tecno Spark 50 прошел серию испытаний на устойчивость к механическим воздействиям, а также на соответствие требованиям стандарта IP64, что гарантирует полную защиту внутренних компонентов от проникновения пыли, а также водяных брызг под любым углом. Дисплей усилен ударопрочным стеклом и покрыт олеофобным составом, благодаря которому на поверхности практически не остается следов от прикосновений, а управлять им можно даже мокрыми пальцами.

Смартфон оснащен 6.78” IPS-дисплеем формата HD+. Частота обновления экрана – до 120 Гц.

Аккумулятор имеет емкость 7000 мАч. При необходимости Tecno Spark 50 может выступать в качестве портативного источника энергии: функция реверсивной проводной зарядки мощностью 10 Вт позволяет быстро подпитать беспроводные наушники, фитнес-браслет, умные часы или другой смартфон. Для восполнения заряда Tecno Spark 50 используется комплектный адаптер мощностью 18 Вт.

Модель доступна в нескольких конфигурациях памяти. Пользователь может выбрать версию со встроенным накопителем объемом 128 ГБ или 256 ГБ. Оперативную память при необходимости можно расширить за счет встроенного хранилища, а для фото, видео и других файлов есть отдельный слот для microSD объемом до 2 ТБ.

Стабильность связи остается одной из фундаментальных характеристик любого мобильного устройства Tecno. В чипсет смартфона Tecno Spark 50 интегрирован выделенный модуль усиления сигнала. Благодаря ему смартфон быстрее ловит сеть и реже теряет соединение — например, в лифтах, на парковках, в подземных помещениях или там, где слабое покрытие.

Помимо традиционной сотовой связи, устройство оснащено собственной разработкой Tecno — коммуникационной технологией «Фрилинк» 2.0. Функция активирует прямое Bluetooth-соединение типа «точка-точка» между совместимыми смартфонами Tecno, формируя децентрализованный канал передачи данных. «Фрилинк» 2.0 позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, отправлять изображения и совершать голосовые вызовы на дистанции вплоть до 1,5 км, при этом никакого сигнала мобильной сети для работы технологии не потребуется.

Tecno Spark 50 уже доступен на маркетплейсах и у ведущих ритейлеров по специальным ценам: 256 ГБ + 8 ГБ — 21 999 руб. Другие конфигурации будут доступны позже.