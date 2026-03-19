В России вышел супердешевый смартфон с памятью как в MacBook Neo. Он стоит дешевле 10 тысяч рублей

В российской рознице появился смартфон Tecno Spark Go 3 по цене 8 или 9 тыс. руб. в зависимости от комплектации. В старшей версии у него 128 ГБ встроенной памяти – ровно столько же установлено в новом ноутбуке MacBook Neo от компании Apple. Телефон работает на Android 15, имеет экран 120 Гц и поставляется с батареей 5000 мАч.

Android-бюджетник

Известный в России бренд смартфонов и компьютеров Tecno сообщил CNews о релизе в российской рознице нового смартфона Spark Go 3. Он относится к классу ультрабюджетных телефонов, особенно по меркам 2026 г., когда телефоны Redmi Note запросто могут стоить больше 40 тыс. руб.

В магазинах России новый Tecno Spark Go 3 доступен в двух комплектациях и четырех цветах корпуса – сиреневом, сером, черном и синем. В базе смартфон располагает 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ и стоит при этом 8 тыс. руб., а если добавить еще 1 тыс. руб., то емкость накопителя увеличится вдвое – до 128 ГБ. Такой объем стоит в новейшем ноутбуке Apple MacBook Neo. Емкость ОЗУ от цены не зависит – доступно только 4 ГБ.

Наличие 4 ГБ оперативной памяти позволило установить на Tecno Spark Go 3 полноценную ОС Android 15, а не урезанную Android Go. Интерфейс системы будет выводиться на большой экран с диагональю 6,75 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Матрица экрана – IPS, в ней есть вырез под фронтальную камеру. Бюджетность смартфона проявляется, помимо прочего, в разрешении дисплея – 1600х720 точек или HD+. Full HD+ здесь нет.

Основные возможности

К моменту выпуска материала официальный сайт Tecno не содержал информацию об аппаратных спецификациях Spark Go 3. Ссылка на соответствующий раздел вела на главную страницу сайта. Редакция CNews нашла перечень спецификаций на сайте ритейлера DNS.

Согласно доступным там сведениям, новый Tecno Spark Go 3 собран на процессоре Unisoc T7250, который является переименованной версией чипа Т615 с полностью идентичными спецификациями.

Tecno Без широких рамок экрана не обошлось

Процессору полтора года – Т615 вышел в августе 2024 г. и с тех пор выпускается по топологии 12 нм. В его распоряжении есть два ядра Cortex-A75 на 1,8 ГГц и шесть Cortex-A55 на 1,6 ГГц, а также одноядерная видеоподсистема Mali-G57 MP1. Результат в AnTuTu – 259 тыс. баллов, в Geekbench 6 – около 1500 баллов.

В Spark Go 3 используется литий-полимерный аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой по USB-C. Максимальная поддерживаемая мощность зарядки – 15 Вт. В Tecno уверяют, что батарея сохранит более 80% первоначальной емкости после четырех лет эксплуатации.

Tecno Основная камера у смартфона всего одна

Основная камера смартфона снимает в разрешении 13 МП, имеет автофокусировку и пишет видео в разрешении Full HD на 30 кадрах в секунду. Фронтальный модуль рассчитан на 8-мегапиксельные снимки.

Дополнительные функции

Корпус Spark Go 3 выполнен из пластика и имеет, по заверениям Tecno защиту от пыли и брызг по стандарту IP64. Сенсорный слой экрана работает при касании мокрыми пальцами. Смартфон также прошел испытания на устойчивость к падениям с высоты до 1,2 метра.

Tecno Корпус смартфона пластиковый

Телефон не поддерживает сети 5G, но располагает двумя слотами под физические SIM-карты, а также лоток под накопитель microSD. Поддерживаются навигационные системы GPS и ГЛОНАСС, есть даже ИК-датчик (позволяет управлять телевизорами, кондиционерами и другой техникой), а вот поддержки частоты 5 ГГц по Wi-Fi нет – установлен модуль Wi-Fi 8 или 802.11n, который работает только в 2,4 ГГц.

Наличие в этом телефоне модуля Bluetooth позволяет не только подключать к нему беспроводные наушники, но и использовать функцию FreeLink 2.0. По словам представителей Tecno, она дает возможность «совершать звонки и обмениваться сообщениями через Bluetooth на расстоянии до 1,5 км без сотовой сети и Wi-Fi», но только ест такая же функция будет на втором устройстве, с которым нужно установить связь.

В Spark Go 3 есть сканер отпечатков пальцев – он встроен в кнопку включения. Размеры смартфона составили 168х78х8 мм. На корпусе предусмотрен 3,5-миллиметровый вход для проводных наушников.