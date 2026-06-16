Tecno: каждый третий российский футбольный болельщик готов доверять спортивную аналитику искусственному интеллекту

Накануне чемпионата мира по футболу 2026 международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno изучил, где российские футбольные болельщики планируют следить за результатами матчей, каким источникам информации доверяют и какие инструменты используют, чтобы оставаться в курсе спортивных событий. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Основным источником информации о матчах для российских болельщиков остаются классические спортивные медиа — их выбирают 37% опрошенных. Еще 28% следят за футбольной повесткой через Telegram-каналы и футбольных блогеров. При этом 21% респондентов уже используют нейросети, ИИ-чат-боты, встроенных ИИ-ассистентов и другие интеллектуальные инструменты для получения результатов матчей, статистики и аналитики. Самостоятельно искать информацию через поисковые системы предпочитают 14% участников опроса.

Выбирая источник спортивного контента, футбольные болельщики в первую очередь ориентируются на достоверность данных (52%), скорость получения информации (31%) и удобство формата (17%). При этом 63% респондентов признаются, что во время крупных турниров не всегда успевают смотреть матчи целиком. На этом фоне растет спрос на краткие сводки, live-обновления и инструменты, позволяющие быстро узнавать ключевые события матча.

Среди пользователей ИИ-решений наиболее популярными инструментами оказались ИИ-чат-боты — их используют 43% респондентов, уже знакомых с подобными технологиями. Еще 35% обращаются к универсальным нейросетям для получения кратких сводок, аналитики и статистики по матчам. Специализированные ИИ-сервисы и приложения со спортивной статистикой и live-данными выбирают 22% опрошенных.

Самой востребованной ИИ-функцией среди болельщиков оказалась краткая сводка итогов матча с обзором ключевых моментов без необходимости открывать приложения — этот вариант выбрали 46% опрошенных. Еще 34% хотели бы получать прогнозы итога будущих матчей с краткой ИИ-сводкой а 20% считают наиболее полезной функцией автоматический перевод зарубежных спортивных новостей и аналитики.

Несмотря на рост популярности ИИ-инструментов, наибольшим доверием по-прежнему пользуются традиционные источники спортивной информации. Классическим спортивным медиа доверяют 39% респондентов, Telegram-каналам и футбольным блогерам — 27%. При этом 34% опрошенных уже готовы использовать ИИ как полноценный источник результатов матчей, статистики и базовой спортивной аналитики.

«Мы видим, что искусственный интеллект начинает менять сценарии потребления спортивного контента. Для болельщиков ИИ — это прежде всего инструмент экономии времени: вместо поиска в нескольких источниках расписания и прогнозов до матчей, а затем просмотра обзоров и статистики после игр, пользователь может за секунды посмотреть кто сегодня с кем играет, узнать вероятность исхода будущих встреч, а также получить счёт и ключевую статистику завершившихся игр. Особенно актуальны такие сценарии из-за разницы во времени с местом проведения чемпионата. В ближайшие годы такие ИИ-сценарии станут привычной частью цифрового опыта пользователей. Сейчас такой набор функций стал доступен для пользователей серии Tecno Camon 50 и обновленного ИИ-ассистента Ella. Пользователи могут следить за ходом развития чемпионата без необходимости использовать сторонние сервисы, все уже есть в смартфоне», — сказал Евгений Рыбкин, менеджер по продуктовому маркетингу бренда смартфонов и умных устройств Tecno.



