Разделы

Бизнес Кадры Техника
|

Обожаемые россиянами бренды смартфонов под ударом. Арестован финдиректор гигантского холдинга, выпускающего Infinix и Tecno

Китайский холдинг Transsion, в который входят популярные в России бренды Infinix, Itel и Tecno оказался втянут в расследование. Финансовый директор холдинга попал под арест, все сведения о причинах его задержания засекречены. Пока нет точных данных о дальнейшей судьбе брендов из состава холдинга. В России и Infinix, и Tecno демонстрируют бешеные темпы роста продаж.

Transsion почти «обезглавлен»

Финансовый директор китайского холдинга Transsion Сяо Юнхуэй (Xiao Yonghui) задержан правоохранительными органами в связи с начавшимся расследованием, пишет South China Morning Post. Причины задержания топ-менеджера столь крупного холдинга, а также цели расследования к моменту выпуска материала не раскрывались.

По информации издания, Transsion концентрируется на выпуске недорогих смартфонов для развивающихся стран, в том числе для государств Африки. CNews писал, что несколько лет назад, в период пандемии коронавируса, в его устройствах было обнаружено встроенное в прошивку вредоносное ПО.

Transsion очень широко представлен на российском рынке – в его состав входят популярные среди россиян бренды техники Infinix, Tecno, Itel и ряд других. В России первые два известны в первую очередь своими смартфонами, а также ноутбуками. За Infinix и вовсе стоит в прошлом очень популярная в России компания Sagem – она основала Infinix в 2013 г. вместе с Transsion.

tr61.png
x.com
Финансовый директор Transsion Сяо Юнхуэй

Популярность Infinix и Tecno в России зашкаливает. Обе компании очень близки к тому, чтобы свергнуть лидеров рынка – Samsung, Apple, Xiaomi со своей «дочкой» Redmi и Realme из холдинга ВВК, в который также входят Vivo, Oppo и OnePlus.

Как сообщал CNews, во II квартале 2024 г. Infinix и Tecno стали лидерами по росту продаж. Отгрузки Infinix выросли в два раза год к году, а Tecno – на 69%, согласно статистике «Авито». Но в топ-5 они пока не входят – на первом месте Apple с 63% рынка по объемам продаж на «Авито», за ней идет Samsung с 12%, на третьем месте Xiaomi с 11%, а закрывают топ-5 Honor и Realme с долями 3% и 2% соответственно.

Никто ничего не знает

Расследование, в рамках которого был задержан финдиректор Transsion, инициировал окружной надзорный комитет Даньдуна, города на северо-востоке китайской провинции Ляонин. Об этом говорится в официальном заявлении холдинга.

Также в нем сказано, что Transsion тоже ничего не знает о причинах ареста или открытия судебного дела. «На дату публикации (официального заявления – прим. CNews) компания не знает о ходе или завершении расследования», — говорится в заявлении Transsion на Шанхайской фондовой бирже.

tr6.jpg
Tecno
В России смартфоны принадлежащего Transsion бренда Tecno демонстрируют взрывной рост популярности и спроса

Совет директоров Transsion поспешил заверить всех, и покупателей, и акционеров, что холдинг располагает комплексной структурой управления и внутреннего контроля, и что инцидент с арестом финдиректора не окажет существенного влияния на его деятельность.

Тем не менее, влияние уже было оказано, хотя и действительно пока незначительное. После известия об аресте финансового директора Transsion акции холдинга на Шанхайской фондовой бирже упали на 1,3%.

Есть, что терять

Бизнес Transsion растет не только в России. Как пишет South China Morning Post, холдинг является одним из крупнейших китайских поставщиков смартфонов, ориентированных на развивающиеся страны. Холдинг совсем скоро отметит свое 20-летие – он был основан в 2006 г., когда смартфоны в современном их понимании еще не существовали, и когда до анонса самого первого iPhone оставалось около года.

Антон Рудов, «Тринити»: Мы делаем ставку на собственное производство серверов

Техника

К 2024 г. география распространения продукции входящих в состав Transsion достигла 70 стран мира. Некоторые из ее крупнейших рынков включают Нигерию, Кению, Танзанию, Эфиопию, Индию, Пакистан, Бангладеш, Колумбию и Бразилию.

Эксперты издания полагают, что концентрация Transsion на выпуске недорогих смартфонов позволила ему сохранить устойчивый рост, несмотря на спад на мировом мобильном рынке.

По данным исследовательской компании IDC, поставки мобильных телефонов Transsion в 2023 г. выросли на 30,8% год к году и составили 94,9 млн единиц. Это сделало холдинг пятым по величине вендором смартфонов в мире с долей рынка в размере 8,3%.

По прогнозам консалтинговой компании Omdia, в 2024 г. продажи Transsion достигнут 100 млн устройств. Ее статистика гласит, что во II квартале 2024 г. (1 апреля – 30 июля) Transsion отгрузил 25,5 млн устройств, уступив лишь Samsung, Apple, Xiaomi и Vivo.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Скоропостижно закрылась компания по созданию «убийцы» Android. Ее основатель потратил все деньги фирмы на недвижимость, автогонки и два Lamborghini

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В Sitronics назначен новый президент. Им стал бывший вице-президент АФК «Система» по ИТ

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В России бурно растет «каршеринг» программистов. Чаще всего арендуют разработчиков для «1С» и Android, но через год все изменится

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS