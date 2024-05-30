Tecno представил лимитированную серию Camon 30 LOEWE. Design Edition с задней панелью из кофейной экокожи

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал лимитированную серию камерофонов Camon 30 Loewe. Design Edition, дизайн которой был разработан в коллаборации с немецким брендом премиальной техники Loewe. Задняя панель смартфонов лимитированной серии выполнена из нового материала ー кофейной экокожи, которая была создана по уникальной технологии переработки остатков кофейной гущи. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Серия Camon 30 Loewe. Design Edition воплощает в себе культуру осознанного потребления, ориентированную на экологичность и природный процесс выращивания кофе, которые найдут отклик у стильных и заботящихся об экологии кофеманов. Зеленый градиентный рисунок панели смартфонов вдохновлен циклом созревания зеленого листа. Таким образом подчеркивается важность каждого этапа жизни и заботы об окружающей среде.

По статистике, каждый день во всем мире люди потребляют более двух млрд чашек кофе, в результате чего миллионы тонн кофейной гущи ежегодно отправляются на свалки. Эти отходы разлагаются и выделяют вредные парниковые газы, такие как метан и углекислый газ.

Бренд Tecno заботится об окружающей среде и часто использует экоматериалы в дизайне своих устройств. Camon 30 Loewe. Design Edition также призван снизить негативное воздействие от потребления кофе на окружающую среду.

Tecno представил лимитированную серию Camon 30 Loewe. Design Edition с задней панелью из кофейной экокожи

При производстве задней крышки из кофейной гущи не используются органические растворители, не требуется дополнительное потребление воды, и используется только солнечная энергия. Таким образом получается более долговечный и надежный материал по сравнению с традиционной и синтетической кожей. Кофейная экокожа более устойчива к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур и влажности.

Согласно оценке жизненного цикла кожаных изделий из кофейной гущи (ISO 14040:2006 и ISO 14044:2006), материал отделки корпуса из переработанной кофейной гущи сокращает потребление неживых ресурсов (ископаемого топлива) примерно на 49,6 %, а выбросы углекислого газа в атмосферу в результате глобального потепления — на 46,3 % по сравнению с традиционными кожаными материалами в течение полного жизненного цикла. Таким образом, дизайн новой лимитированной серии не только сокращает расход воды, но и уменьшает загрязнение окружающей среды отходами и органическими растворителями.

«У Loewe большой опыт разработки продуктов бытовой техники премиум-класса, — сказал Марко А. Мюллер, директор по дизайну и управлению проектами в Loewe Design Studio. — Акцент Loewe на передовом дизайне и технологиях идеально сочетается со стратегическим подходом Tecno. Это партнерство позволяет обоим брендам использовать сильные стороны друг друга, создавая продукты, которые выделяются на конкурентном рынке смартфонов».

Дизайн Loewe. Design Edition представлен во всех моделях серии Camon 30: Tecno Camon 30 Premier 5G, Tecno Camon 30 Pro 5G, Tecno Camon 30 5G и Tecno Camon 30.

Флагман серии Tecno Camon 30 Premier 5G выделяется полнофокусной системой из четырех камер по 50 Мп с возможностью съемки видео 4К / 60 кадров в секунду каждая: основная камера с сенсором Sony IMX890, перископический телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм и оптическим зумом 3Х, ультраширокоугольный объектив с углом обзора 114° и фронтальная камера с автофокусом по глазам.

Дизайн всей серии имеет две акцентные детали — плавную изогнутую линию, напоминающую изгиб корпуса винтажного фотоаппарата, и алюминиевое кольцо с рифленой кромкой вокруг модуля камер, которое является отсылкой к профессиональным объективам. Резьба по контуру сделана на специальном фрезеровочном станке по технологии CNC.

В левом верхнем углу задней панели расположен новый функциональный элемент серии Camon — индикатор записи, как у профессиональной камеры. Когда включается запись видео, индикатор горит красным светом, а когда включается таймер обратного отсчета перед съемкой фото, индикатор мигает. Также он светится и плавно мигает, когда смартфон включается, заряжается, получает входящий вызов или сообщение. По желанию пользователя индикатор можно отключить.

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Tecno — бренд смартфонов и умных устройств, который представлен более чем в 70 странах мира. Миссия Tecno — внедрять инновации и совершать технологические прорывы, предлагая потребителям по всему миру идеально сбалансированные технологии для жизни. Бренд присутствует на рынке России с 2018 г. В продуктовом портфолио Tecno ー смартфоны, наушники, ноутбуки и другие умные устройства.