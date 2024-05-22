Новая серия смартфонов TECNO CAMON 30 получит три года обновлений Android до версии Android 16

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO подтвердил, что новые смартфоны серии TECNO CAMON 30 получат три года обновлений Android до версии Android 16 и поддержку обновлений патчей безопасности также в течение трех лет. Об этом CNews сообщили представители TECNO.

Обновление призвано обеспечить надежную техническую защиту, гарантирующую доступ к текущим обновлениям операционной системы Android и основным обновлениям системы безопасности в течение нескольких лет. TECNO стремится к улучшению пользовательского опыта и безопасности данных, а также предоставлению пользователям более надежного и безопасного цифрового пространства.

TECNO также сообщает, что бренд станет одним из первых, чьи пользователи смогут протестировать бета-версию Android 15 от Google на CAMON 30 Pro 5G. Смартфон получит ряд обновлений и улучшений, которые позволят повысить эффективность работы устройства.

Новая серия смартфонов TECNO CAMON 30 получит три года обновлений Android до версии Android 16

Серия камерофонов TECNO CAMON 30 уже доступна на российском рынке. Флагманская модель CAMON 30 Premier 5G выделяется полнофокусной системой из четырех камер по 50 Мп с возможностью съемки видео 4К / 60 кадров в секунду каждая: основная камера с сенсором Sony IMX890, перископический телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм и оптическим зумом 3Х, ультраширокоугольный объектив с углом обзора 114° и фронтальная камера с автофокусом по глазам. Основная камера и перископический телеобъектив оснащены оптической стабилизацией OIS.

CAMON 30 Pro 5G также выделяется большинством флагманских характеристик. Смартфон оснащен 50 Мп основной камерой с сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией OIS. Как и флагманская модель, смартфон способен снимать видео 4K 60 к/с не только на основную, но и на ультраширокоугольную и фронтальную камеры. Смартфон также выделяется процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и объемом внутренней и оперативной памяти 512 Гб + 12 Гб с возможностью расширения до 24 Гб.

В CAMON 30 5G и CAMON 30 пользователям будут доступны основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией OIS, 50 Мп фронтальная камера с автофокусом по глазам, ультра-зарядка 70 Вт и энергоемкий аккумулятор 5000 мАч.

***

TECNO — бренд смартфонов и умных устройств, который представлен более чем в 70 странах на пяти континентах. Слоган TECNO «Stop At Nothing» символизирует стремление бренда внедрять инновации и совершать технологические прорывы, предлагая пользователям по всему миру идеально сбалансированные технологии. Бренд присутствует на рынке России с 2018 г. и уже прочно занял позиции в среднем ценовом сегменте. В продуктовом портфолио TECNO ー смартфоны, наушники, ноутбуки и другие умные устройства.