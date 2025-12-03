В «Ситилинке» появились планшеты Tecno Megapad Pro

В «Ситилинке» появились планшеты Tecno Megapad Pro. Устройство работает на мощном 8-ядерном процессоре MediaTek Helio G100 Ultimate. Планшет поддерживает мобильное подключение 4G LTE и беспроводной протокол Wi-Fi 6.

8 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 16 ГБ и встроенное хранилище до 256 ГБ обеспечивают быстроту загрузки и достаточно места для всех файлов. При необходимости объём можно увеличить с помощью карты памяти microSD до 512 ГБ.

Широкий 12-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2K делится на две рабочие области, в которых помещаются одновременно два приложения. Частота обновления 90 Гц и яркость 450 нит обеспечивают изображение высокой чёткости и передают естественные цвета. Экран подходит для чтения, видео и творческих задач, в то время как четыре мощных динамика с поддержкой Dolby Atmos создают насыщенное звучание.

Продвинутый искусственный интеллект Tecno AI расширяет возможности взаимодействия с планшетом, позволяя легко справляться с разными задачами и заниматься творчеством. За мгновенный доступ к голосовому ассистенту Ella отвечает отдельная кнопка One-Tap. Умный помощник находит ответы на вопросы в сети, помогает планировать расписание, резюмировать длинные статьи и анализировать документы.

Функции «Умный переводчик», «AI Редактор» и «AI Доска для рисования» помогают работать с текстами, редактировать документы, создавать иллюстрации и заметки. А благодаря утилите Tecno PC Manager планшет легко соединяется с другими устройствами бренда для передачи файлов.

Ёмкий аккумулятор 10000 мА*ч обеспечивает до 8 часов непрерывной работы, а быстрая зарядка 33 Вт быстро восполняет энергию.

Корпус Tecno Megapad Pro выполнен из металла, его толщина составляет 6,9 мм, масса – 547 граммов.