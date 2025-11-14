Разделы

Планшеты Tecno Megadad 11 теперь в «Ситилинке»

В «Ситилинке» стали доступны для покупки планшеты Tecno Megapad 11. Устройство может выполнять функции смартфона благодаря поддержке мобильной связи. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Большой 11" FHD+ экран с частотой обновления 90 Гц и соотношением площади дисплея к корпусу 83% отвечает за максимальное погружение в контент и захватывающие визуальные эффекты. Благодаря пиковой яркости 440 нит можно увидеть все в мельчайших деталях, а Темная тема экрана и настройка Ночной свет снизят нагрузку на глаза.

Tecno Megapad 11 оснащен четырьмя стереодинамиками с поддержкой объёмного звука Dolby Atmos и поддерживает настройку звуковых режимов как для воспроизведения контента с помощью встроенной аудиосистемы, так и через наушники.

Планшет работает на базе производительного процессора MediaTek G99 и получил две конфигурации памяти, чтобы сохранять все важные приложения и другие данные. Доступные размеры хранилища: 256 ГБ + 8 ГБ (+ с возможностью расширения 8 ГБ), 128 ГБ + 8 ГБ (с возможностью расширения 8 ГБ).

Слот для карт поддерживает размещение не только SIM-карты размера nano стандарта 4G LTE, но и карту памяти microSD объёмом до 512 ГБ.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

За счет энергоемкого аккумулятора 8 000 мАч устройство не требует частой подзарядки. Комплектная зарядка 18 Вт за короткий срок пополнит запас энергии устройства.

Tecno Megapad 11 оснащен основной камерой 13 Мп, что позволяет не только делать яркие фото и снимать качественные видео, но также фиксировать важные рабочие моменты и создавать сканы документов. А фронтальная камера разрешением 8 Мп и двойной микрофон с ИИ-шумоподавлением обеспечивает отличное качество для проведения видеозвонков.

Благодаря небольшому весу гаджет удобно держать в одной руке. Прочный и приятный на ощупь корпус планшета сочетает два материала в своем оформлении — пластик и анодированный алюминий.

