В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов Tecno Camon 40

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новой серии смартфонов Tecno Camon 40 со встроенным умным ассистентом Ella на базе Tecno AI. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Обновленные смартфоны Tecno Camon 40 расширяют концепцию серии – теперь камерофоны оснащены функциями ИИ и умным ассистентом Ella на базе Tecno AI, благодаря которым устройства также стали универсальными интеллектуальными ассистентами.

Все четыре модели серии Camon 40, включая младшие, предлагают пользователям решение повседневных задач с помощью функций Tecno AI за считанные секунды.

Голосовой ассистент Ella может решить математическую задачу, рассказать о погоде, проложить маршрут, внести событие в календарь или отредактировать фото. В приложении «Блокнот» пользователи смогут эффективно и быстро создавать, редактировать и резюмировать тексты, генерировать иллюстрации.

М.Видео-Эльдорадо В « М.Видео-Эльдорадо » стартовали продажи смартфонов Tecno Camon 40

Смартфоны оснащены умными алгоритмами обработки изображений, оптической стабилизацией и продвинутыми возможностями для съемки. В основе серии лежит специальный режим для съемки фото с захватом движения FlashSnap, интегрированный с системой камер и выделенной кнопкой действия One-Tap, новым функциональным элементом серии.

Смартфоны серии Camon 40 защищены от пыли, влаги и горячей воды с рейтингом IP68/69. Только базовая модель Tecno Camon 40 имеет рейтинг IP66 с защитой от пыли и сильных струй. Все смартфоны серии прошли испытания на падение с высоты 1,5 метра и получили 5-звездочный сертификат надежности SGS. Экраны смартфонов защищены стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а модель Tecno Camon 40 — стеклом Panda Glass 1681. Серия Tecno Camon 40 получит расширенную гарантию на два года и пять лет обновлений Android до версии Android 18 включительно.

Цены на новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Tecno Camon 40 Premier 5G 256 ГБ + 12 ГБ — 44 990 руб.; Tecno Camon 40 Pro 5G 256 ГБ + 12 ГБ — 29 990 руб., 256 ГБ + 8 ГБ — 26 990 руб.; Tecno Camon 40 Pro 256 ГБ + 8 ГБ — 22 990 руб.; Tecno Camon 40 256 ГБ + 8 ГБ — 18 990 руб.

Новинки представлены в трех цветах: «галактический черный», «морской зеленый» и «ледяной белый».