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Tecno представил концепт-смартфон нового поколения с безрамочным экраном

Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno представил концепт нового флагманского гаджета — безрамочного смартфона нового поколения Tecno. Дисплей лишен привычной черной окантовки и занимает всю лицевую поверхность смартфона. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Впервые в индустрии инженерам удалось добиться нулевой ширины черной рамки (0 мм) между активной областью дисплея и корпусом устройства. Концепт задает новое направление в развитии дизайна смартфонов.

Экран без границ

За последние годы смартфоны получили максимально тонкие рамки вокруг дисплея, однако полностью избавиться от них до сих пор не удавалось. Особенности конструкции современных экранов требуют размещения внутренних компонентов и технологических зазоров, из-за чего между изображением и корпусом остается черная полоса шириной около 1–2 мм.

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Tecno представил концепт-смартфон нового поколения с безрамочным экраном

Работая над концептом безрамочного смартфона нового поколения, инженеры Tecno поставили перед собой задачу устранить этот последний визуальный барьер и сделать изображение по-настоящему безграничным.

Для достижения такого результата специалистам Tecno пришлось полностью переосмыслить внутреннее устройство смартфона. Благодаря новой архитектуре компонентов, переосмысленной конструкции корпуса и инновационной технологии интеграции дисплея удалось впервые добиться нулевой толщины видимой чёрной рамки — 0 микрон (0 мм). Изображение теперь плавно продолжается до самых краёв корпуса, создавая эффект «парящего» дисплея.

Такое решение не только меняет внешний вид устройства, но и делает повседневное использование более комфортным. Во время просмотра видео изображение занимает всю фронтальную поверхность смартфона без отвлекающих на себя внимание рамок. В играх увеличивается полезная площадь экрана и улучшается обзор, а при просмотре фотографий, чтении и работе с приложениями контент выглядит более цельным и естественным.

Взгляд в будущее

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Новый концепт — это не просто дизайнерский эксперимент. Разработанные для него технологии открывают возможности для создания будущих флагманских устройств Tecno и нового пользовательского опыта в эпоху искусственного интеллекта, где границы между цифровым контентом и окружающим миром становятся всё менее заметными.

Концепция полностью безрамочного экрана также формирует новый фирменный стиль устройств Tecno, который позволит сделать будущие модели узнаваемыми с первого взгляда.

Технологические решения, разработанные для концепта, включая новую архитектуру дисплея, оптимизированную работу камер, сенсорного слоя, аудиосистемы и пользовательского интерфейса, станут основой для будущих инноваций компании и помогут вывести качество взаимодействия со смартфоном на новый уровень.

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