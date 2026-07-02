Tecno и «Сравни»: каждый второй россиянин копит на смартфон, а каждый восьмой — берет кредит

Бренд смартфонов и персональных устройств Tecno совместно с финансовым маркетплейсом «Сравни» провели исследование и выяснили, как россияне оплачивают покупку нового смартфона. Оказалось, что большинство покупает гаджеты на собственные средства — накопления или текущий доход. Однако каждый восьмой россиянин все же прибегает к рассрочке или кредиту, а самым популярным поводом для займа остается желание получить устройство сразу, не дожидаясь, пока наберется нужная сумма.

Большинство россиян платят сразу — но каждый пятый копит больше года

Согласно данным, большинство россиян не прибегают к заемным средствам при покупке смартфона: 52% оплачивают устройство из накоплений, еще 30% — сразу с зарплаты или текущего дохода. Среди тех, кто все же копит на покупку, путь к новому смартфону нередко оказывается долгим: каждый пятый респондент (20%) откладывал деньги больше года, 10% — от трех до шести месяцев, еще 7% — от полугода до года.

Средний бюджет на смартфон у россиян — от 20 до 35 тыс. руб.: именно в этом диапазоне совершал покупку каждый четвертый участник исследования (29%). Еще 24% уложились в сумму до 10 тыс. руб. На устройства дороже 35 тыс. руб. россияне идут заметно реже: диапазон 35–50 тыс. руб. выбрали 10% опрошенных, 70–100 тыс. руб. — 8%, а смартфоны за 100–150 тыс. руб. приобрели лишь 3%.

Каждый восьмой берет кредит — чаще всего на срок от года до двух

За последние 12 месяцев рассрочку или кредит на смартфон оформляли 14% россиян: 6% выбрали рассрочку, 8% — потребительский кредит. Большинство опрошенных (86%) к заемным инструментам не обращались.

Вопреки расхожему мнению кредиты берут не только на дорогие флагманы: 58% оформивших заем покупали в рассрочку бюджетный смартфон (до 20 тыс. руб.), 28% — устройство среднего сегмента, и лишь 14% — флагман стоимостью от 70 тыс. руб.

Самый популярный срок кредита или рассрочки — от 12 до 24 месяцев: так поступают 60% заемщиков. Еще 20% предпочитают короткий срок — до шести месяцев, 11% оформляют заем более чем на два года.

Главный мотив рассрочки — получить смартфон здесь и сейчас

Среди тех, кто выбирает рассрочку или кредит вместо полной оплаты, 42% называют главным поводом желание получить устройство немедленно, не ожидая накопления нужной суммы. Еще 28% отмечают, что так проще вписать покупку в ежемесячный бюджет, а 14% ценят беспроцентную рассрочку как удобный инструмент без переплаты.

В вопросе приоритетов при выборе способа оплаты 61% заявили, что этот вопрос для них неактуален — они всегда платят сразу. Среди остальных главным критерием остается отсутствие переплаты (38%), на втором месте — скорость оформления (22%), на третьем — размер ежемесячного платежа (17%).

41% опрошенных убеждены: лучше дождаться, накопить и купить смартфон без долгов. За немедленную покупку в рассрочку — только 9%. При этом 26% считают, что оптимальный способ оплаты зависит от конкретной ситуации и цены устройства.

Смартфон меняют редко — и платят в первую очередь из своего кармана

Россияне не спешат с заменой смартфона: 37% меняют устройство только тогда, когда старое окончательно выходит из строя, 33% — раз в три-четыре года. Лишь 3% обновляют смартфон ежегодно.

Среди тех, кто планирует купить новый смартфон в ближайшие полгода, 46% намерены снова заплатить из накоплений, 13% — с зарплаты, и лишь 8% рассматривают кредит или рассрочку. Каждый третий (30%) пока не определился со способом оплаты.

Говоря о характеристиках, за которые готовы доплатить, россияне чаще всего называют большой объем памяти (27%), емкий аккумулятор и быструю зарядку (22%), а также качественную камеру (13%). При этом 11% не готовы переплачивать вовсе и берут самую доступную модель.

В опросе приняли участие более 1700 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет из разных регионов России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования. В отдельных вопросах респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.