В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ смартфонов Tecno Camon 40

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет предзаказ новой серии смартфонов Tecno Camon 40 со встроенным умным ассистентом Ella на базе Tecno AI. С 21 апреля по 13 мая новинки серии будут доступны для предзаказа с выгодой до 10 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Обновленные смартфоны Tecno Camon 40 расширяют концепцию серии ー теперь камерофоны оснащены функциями ИИ и умным ассистентом Ella на базе Tecno AI, благодаря которым устройства также стали универсальными интеллектуальными ассистентами.

Технологии искусственного интеллекта, реализованные в устройствах, отличаются функциональностью и доступностью. Все четыре модели серии Camon 40, включая младшие, предлагают пользователям решение повседневных задач с помощью функций Tecno AI за считаные секунды.

В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ смартфонов Tecno Camon 40

Голосовой ассистент Ella может решить математическую задачу, рассказать о погоде, проложить маршрут, внести событие в календарь или отредактировать фото за вас. В приложении «Блокнот» пользователи смогут эффективно и быстро создавать, редактировать и резюмировать тексты, генерировать иллюстрации.

Смартфоны оснащены умными алгоритмами обработки изображений, оптической стабилизацией и продвинутыми возможностями для съемки. В основе серии лежит специальный режим для съемки фото с захватом движения FlashSnap, интегрированный с системой камер и выделенной кнопкой действия One-Tap, новым функциональным элементом серии. Благодаря трем программным алгоритмам, крупному сенсору и оптике камеры FlashSnap способен создать яркий и четкий кадр с быстродвижущимся объектом и даже сделать автоматический снимок в высшей точке прыжка человека.

Смартфоны серии Camon 40 максимально защищены от пыли, влаги и горячей воды с рейтингом IP68/69. Только базовая модель Tecno Camon 40 имеет рейтинг IP66 с максимальной защитой от пыли и сильных струй. Все смартфоны серии успешно прошли испытания на падение с высоты 1,5 метра и получили пяти-звездочный сертификат надежности SGS. Экраны смартфонов защищены прочным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а модель Tecno Camon 40 — стеклом Panda Glass 1681. Серия Tecno Camon 40 получит расширенную гарантию на 2 года и 5 лет обновлений Android до версии Android 18 включительно.

Цены на новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Tecno Camon 40 Premier 5G 256 ГБ + 12 ГБ — 54,9 тыс. руб., на этапе предзаказа — 44,9 тыс. руб.; Tecno Camon 40 Pro 5G 256 ГБ + 12 ГБ — 39,9 тыс. руб., 256 ГБ + 8 ГБ — 36,9 тыс. руб., на этапе предзаказа — 29,9 тыс. руб. и 26,9 тыс. руб. соответственно; Tecno Camon 40 Pro 256 ГБ + 8 ГБ — 27 990 рублей, на этапе предзаказа — 22,9 тыс. руб.; Tecno Camon 40 256 ГБ + 12 ГБ ー 26,9 тыс. руб., 256 ГБ + 8 ГБ — 23,9 тыс. руб., на этапе предзаказа ー 21,9 тыс. руб. и 18,9 тыс. руб. Новинки представлены в трех цветах: «галактический черный», «морской зеленый» и «ледяной белый».