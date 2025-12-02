Befree открыл самый большой магазин: арт-объекты и кассы самообслуживания

Самый большой флагман Befree начал работать 30 ноября в ТРЦ «Метрополис». Он расположился на втором этаже на месте закрывшегося Reserved, а его площадь составила 2,7 тыс. кв. м. В магазине бренд впервые представил кассы самообслуживания (восемь штук), а также отдельную кассу для интернет-заказов. Для удобства покупателей открыто рекордных 35 примерочных и чилл-зона c розетками. А еще это первый офлайн-магазин, где есть отдел Befree Plus с размерами до 3XL. Об этом CNews сообщили представители Befree.

Интерьер вдохновлен стилем арт-мастерских: деревянная мебель, фактура бетона и керамическая плитка, а на станции Befree Co:Create представлены коллаборации бренда.

Татьяна Бредихина, директор бренда Befree: «Мы иронично называем новый магазин "самым большим Befree в мире“. Ну а если серьезно, мы хотим воспользоваться размахом этого магазина, чтобы поделиться с покупателями своим увлечением творчеством современных художников, создавших для нас арт-объекты. Теперь их работы — часть интерьера Befree, а мы можем еще раз подтвердить известную истину: мода и искусство очень идут друг другу».

В рамках направления Befree Co:Create бренд не только выпускает коллаборации с художниками, но и привлекает их к созданию арт-объектов для магазинов. Так, в ТРЦ «Авиапарк» установлена инсталляция Алины Глазун «Все немного разные», а в петербургском ТРЦ «Галерея» работают три арт-примерочные, оформленные художниками.

В «Метрополисе» интерьер дополняют два арт-объекта. В чилл-зоне — башня из «мыла» Семена Мотолянца. Его работы хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее. Семен воссоздает «обмылки» из разных материалов и превращает их в монументальные башни. Это первая работа Мотолянца, созданная для фэшн-бренда.

Семен Мотолянец: «Это самая большая башня из всех, что я создал. Она назвается "Первый час лета“ и посвящена теме времени. Я подумал: если существуют песочные часы, то почему бы не сделать "мыльные“? Ведь ускользающие обмылки — это символ уходящего времени».

Второй арт-объект — роспись Ильи Кутобоя в стиле «тропического примитивизма». Вы знаете Илью по коллаборации Befree с иллюстраторским агентством Bang! Bang! — вместе мы выпускали футболки с яркими принтами, а теперь «поселили» их в пространстве магазина. Специально для нового флагмана художник создал «оазис» с цветущими джунглями, которые переносят зрителей на Бали или в Таиланд.