AMD предоставит Radeon Instinct для HPC кластера Ливерморской лаборатории им. Лоуренса

AMD, Ливерморская национальная лаборатория имени Э. Лоуренса (LLNL) и PenguinComputing опубликовали планы по модернизации незасекреченного кластера высокопроизводительных вычислений (HPC) лаборатории под названием «Corona» для исследований COVID-19.

AMD предоставит ускорители Radeon Instinct MI50 для «Corona», что, по прогнозам, почти удвоит пиковую производительность системы при ожидаемой пиковой вычислительной мощности более 4,5 петаФЛОПС (операций с плавающей запятой в секунду). Система «Corona» будет использоваться исследователями LLNL и Консорциумом HPC COVID-19, общенациональным государственно-частным партнерством, которое предоставляет бесплатное машинное время и вычислительные ресурсы ученым, занимающимся борьбой с COVID-19 по всей стране.

Джим Брейз, заместитель помощника директора LLNL по осуществлению программ, отметил: «Добавление этих новых современных графических процессоров в систему «Corona» повысит возможности команд ученых, изучающих COVID-19. Это позволит нам действовать быстрее, с большей производительностью. У нас будет больше ресурсов, поэтому мы сможем изучить больше случаев и, возможно, быстрее получить новые разработки как для антител, так и для малых молекул, что может привести к улучшению лечения. Ускорители также позволят некоторым нашим новым программным продуктам для моделирования и машинного обучения работать более эффективно и качественно».