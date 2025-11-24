Внедрение облачных технологий значимо увеличивает прибыль компаний

Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и Yandex B2B Tech проанализировали, как российские компании используют облачные технологии и какие результаты получают благодаря переходу к гибридной инфраструктуре и внедрению искусственного интеллекта. Согласно исследованию «Облачные технологии: тренды и перспективы развития», бизнес не только увеличивает масштабы использования облачных сервисов, но и получает заметный экономический эффект. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Финансовый эффект, который ощущает бизнес

Согласно исследованию, на фоне активного внедрения облачных решений около половины компаний оценивают эффект как превышающий 3% их EBITDA, что перевешивает затраты на облако. Кроме того, в цифровых отраслях финансовый эффект от внедрения облачных технологий еще выше: более 5% на EBITDA у компаний в ИТ и технологиях электронной коммерции, телекоме и медиа. При этом эффект компании видят в первую очередь в масштабируемости, повышении доступности данных и надежности, а не в прямой экономии. В этих условиях около половины компаний тратят на облачные решения более 5% от годового ИТ-бюджета, а свыше 30% планируют увеличить расходы в будущем.

Большинство компаний планируют расширять использование облачных технологий в ближайшие годы. Подавляющее большинство респондентов (94%) планируют и дальше использовать облачные технологии, причем 44% намерены масштабировать существующие решения, а 28% – внедрять облака в новых сценариях.

Ключевыми при выборе облака становятся гибридность и качество платформы

При выборе провайдера облачных услуг ключевым критерием для компаний является качество платформы и сопутствующих сервисов, которое оказывается более приоритетным фактором, чем цена предложения. Надежность, соответствие законодательству и качество технической поддержки значимо важнее стоимости для большинства опрошенных компаний, признают эксперты.

Исследование показывает, что российские компании быстро переходят к гибридной модели: более 70% используют одновременно public cloud и on-premises. Проникновение решений PaaS и SaaS достигает 65–66%, при этом свыше половины организаций комбинируют все типы облачных сервисов — IaaS, PaaS и SaaS. «Мы видим устойчивый рост использования облачных технологий во всех сегментах. Наша задача — обеспечить одинаково высокий уровень производительности и безопасности как в облаке, так и на инфраструктуре клиента, особенно в условиях стремительного роста ИИ-нагрузок, требующих мощной, масштабируемой и надежной инфраструктуры», — отметил Григорий Атрепьев, генеральный директор Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech).

Компании активно используют PaaS-сервисы для ускорения разработки, анализа данных и внедрения ИИ-технологий. Наиболее востребованы решения для хранения и обработки данных, инструменты для разработчиков, а также сервисы в области ML и ИИ. Практические кейсы демонстрируют заметный эффект: аналитические платформы ускоряют подготовку отчетов более чем в два раза, автоматизация консультаций снижает нагрузку на клиентскую поддержку на 20%, а генеративные сервисы для создания карточек товаров увеличивают скорость публикации в десятки раз.

«Облачный» прорыв

Глобальный рынок public cloud с 2020 по 2024 гг. вырос почти втрое, до почти $600 млрд. Ожидается, что показатель продолжит планомерно расти и достигнет $1,26 трлн. в 2028 г.

«Public cloud занимает больше 60% мирового рынка программного обеспечения. За счет высоких темпов роста рынок публичных облаков обогнал on-premise в 2021 г., продолжит поглощать их долю и при позитивном сценарии может достигнуть порядка 80% рынка программного обеспечения к 2030 г. Столь стремительный рост показателя в многом обусловлен спросом на вычислительные мощности для ИИ, а также преимуществами гибкой и масштабируемой модели потребления», — отметил партнер, глава практики ИИ и высоких технологий «Яков и Партнеры» Максим Болотских.

В отличие от глобального, российский рынок public cloud пока остается недостаточно зрелым, занимая около 35% отечественного рынка программного обеспечения. Несмотря на сопоставимые с мировыми темпы роста до 2024 г., темпы роста в России после этого периода, вероятно, замедлятся из-за общего замедления ИТ-рынка, а также увеличения спроса на гибридные сценарии и решения. Вместе с тем прогнозируемые темпы его роста будут превышать мировые, и в течение следующих пяти лет рынок вырастет приблизительно в три раза, практически сравнявшись с on-premise.

По оценкам экспертов, в 2030 г. российский рынок public cloud по основным типам решений достигнет рекордных 1,24 трлн руб. Цифровизация отраслей и спрос на гибкие решения являются основными драйверами роста рынка публичного облака, уверены эксперты. Объем рынка включает в себя объем всех облачных software решений, а также потребление частных облаков и внутригрупповое потребление решений облачных провайдеров. На внешнее потребление приходится около 70%.

Облачная зрелость как фактор лидерства в ИИ

«Российский рынок облачных услуг демонстрирует уверенный рост, а компании все более осознанно подходят к выбору провайдера. Это говорит о том, что облачные решения перестали быть просто инструментом оптимизации ИТ-затрат. Сегодня это критическая основа для цифровой трансформации и внедрения прорывных технологий, включая искусственный интеллект. Наше исследование показало, что компании с высоким уровнем зрелости облачной инфраструктуры имеют значительное преимущество в гонке за внедрением ИИ», — отметила директор практики ИИ и высоких технологий «Яков и Партнеры» Марина Дорохова.

По оценкам экспертов, высокий уровень внедрения ИИ наблюдается в основном у компаний с высоким уровнем использования public cloud — таких компаний 30%. В то же время при низком уровне облаков этот показатель составляет не более 2%.

«Наблюдается выраженная положительная корреляция: чем выше зрелость облачных решений в компании, тем успешнее она внедряет технологии искусственного интеллекта. Это связано с тем, что развитая облачная инфраструктура обеспечивает масштабируемость, гибкость и вычислительные ресурсы, необходимые для эффективного использования ИИ», — отметил руководитель проектов «Яков и Партнеры» Илья Голод.