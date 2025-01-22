NGR Softlab выпустил новое поколение аналитической платформы Dataplan

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab к пятилетию аналитической платформы Dataplan представил ее обновление – версию 2.0. Изменения затронули ключевые компоненты системы, особое внимание уделено модернизации модуля аналитики данных. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Обновленный модуль аналитики данных Dataplan 2.0 предлагает расширенный набор инструментов для работы с платформой. Формирование отчетов теперь происходит в несколько кликов и не требует знания SQL. Процесс построения отчетов стал более гибким: его можно начинать как с формирования датасета, так и с создания дашборда. Усовершенствованный механизм фильтрации обеспечивает быстрый поиск данных и формирование срезов для анализа, а режим автоматического обновления дашбордов позволяет отслеживать ключевые показатели безопасности в реальном времени.

В новой версии обогащены настройки визуализации инструментов визуализации (таблиц, диаграмм, динамических и статических показателей, облаков тегов). Это предоставляет пользователям больше возможностей для кастомизации отчетов. Кроме того, добавлен компонент работы с разметкой markdown для удобства создания текстовых описаний и оформления отчетов.

Платформа также получила технические улучшения: реализована настройка шардирования хранилища для высоконагруженных инсталляций, расширен список поддерживаемых движков обработки данных, режимов сортировки и группировки. В модуле поведенческой аналитики xBA Application (класс решений UEBA) оптимизация работы ядра обеспечила 30-процентный прирост производительности при тех же вычислительных мощностях. Также обновлены интерфейсы и ряд внутренних компонентов для повышения отказоустойчивости продукта.

«Мы стремимся предоставить заказчикам самые эффективные средства для анализа данных и защиты от киберугроз. Обновленная версия Dataplan — это результат нашей работы по созданию более гибкого, удобного и мощного инструмента для решения сложных задач информационной безопасности. Мы уверены, что наши пользователи по достоинству оценят новые возможности и ощутят преимущества второго поколения продукта», — сказал Евгений Ростовцев, генеральный директор NGR Softlab.