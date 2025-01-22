Разделы

ПО Софт
|

NGR Softlab выпустил новое поколение аналитической платформы Dataplan

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab к пятилетию аналитической платформы Dataplan представил ее обновление – версию 2.0. Изменения затронули ключевые компоненты системы, особое внимание уделено модернизации модуля аналитики данных. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Обновленный модуль аналитики данных Dataplan 2.0 предлагает расширенный набор инструментов для работы с платформой. Формирование отчетов теперь происходит в несколько кликов и не требует знания SQL. Процесс построения отчетов стал более гибким: его можно начинать как с формирования датасета, так и с создания дашборда. Усовершенствованный механизм фильтрации обеспечивает быстрый поиск данных и формирование срезов для анализа, а режим автоматического обновления дашбордов позволяет отслеживать ключевые показатели безопасности в реальном времени.

В новой версии обогащены настройки визуализации инструментов визуализации (таблиц, диаграмм, динамических и статических показателей, облаков тегов). Это предоставляет пользователям больше возможностей для кастомизации отчетов. Кроме того, добавлен компонент работы с разметкой markdown для удобства создания текстовых описаний и оформления отчетов.

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

техника

Платформа также получила технические улучшения: реализована настройка шардирования хранилища для высоконагруженных инсталляций, расширен список поддерживаемых движков обработки данных, режимов сортировки и группировки. В модуле поведенческой аналитики xBA Application (класс решений UEBA) оптимизация работы ядра обеспечила 30-процентный прирост производительности при тех же вычислительных мощностях. Также обновлены интерфейсы и ряд внутренних компонентов для повышения отказоустойчивости продукта.

«Мы стремимся предоставить заказчикам самые эффективные средства для анализа данных и защиты от киберугроз. Обновленная версия Dataplan — это результат нашей работы по созданию более гибкого, удобного и мощного инструмента для решения сложных задач информационной безопасности. Мы уверены, что наши пользователи по достоинству оценят новые возможности и ощутят преимущества второго поколения продукта», — сказал Евгений Ростовцев, генеральный директор NGR Softlab.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank

Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд

Microsoft заманивает всю планету на самый глючный в мире почтовый клиент. Он ломается при отправке, получении и написании писем. Опрос

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Hewlett Packard Enterprise расследует возможную утечку данных cо своей ИТ-инфраструктуры

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще