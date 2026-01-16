Разделы

Dataplan 2.3 оценит риски пользователей и связанных с ними объектов

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab выпустил масштабное обновление аналитической платформы Dataplan – версию 2.3. Решение получило новый модуль, который консолидирует информацию по выявленным отклонениям и рискам в поведении пользователей и связанных с ними объектов инфраструктуры, а также позволяет проводить комплексную оценку полученных сведений. Это повышает прозрачность происходящего в ИТ-инфраструктуре с точки зрения ИБ и упрощает принятие решений в ходе расследований. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Новый модуль «Объекты системы» работает как централизованное хранилище информации по объектам контроля и их рискам. Сведения собираются из модулей поведенческой аналитики и анализа привилегий. В карточках, сформированных модулем по каждому пользователю, аналитик получает данные о наличии связей пользователей инфраструктуры с их учетными записями и хостами, а также о возникших рисках. Накопленные данные служат репутационной базой по объектам инфраструктуры, что даёт возможность вовремя отследить возникновение аномалий, комплексно оценить риски и предупредить потенциальные инциденты ИБ.

Для удобства работы аналитика все необходимые сведения собраны в основном дашборде модуля, что позволит обращать внимание на объекты с наибольшими рисками, отслеживать изменения состава контролируемых объектов в разных разрезах. А для проведения расследований из карточек объектов системы аналитик может перейти в соответствующие модули расширения, что позволяет сразу определить параметры, по которым возникли отклонения, оценить вызванные этим риски, а также выявить очевидные и неочевидные связи между объектами.

«Новая версия Dataplan эффективно решает одну из ключевых задач аналитиков ИБ: быстро и качественно проводить оценку рисков объектов инфраструктуры, основываясь на сведениях из множества разных источников. Это значительно сокращает время на принятие решения при расследовании инцидентов ИБ и повышает прозрачность происходящего в ИТ-инфраструктуре компаний», – сказал Николай Перетягин, менеджер по продукту NGR Softlab.

