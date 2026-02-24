Разделы

NGR Softlab отчиталась о двукратном росте по итогам 2025 года

Российский разработчик решений для информационной безопасности NGR Softlab сообщил о финансовых результатах своей работы за 2025 г. Компании удалось добиться почти двукратного роста выручки несмотря на общее замедление темпов рынка.

Выручка NGR Softlab за 2025 г. составила 699 млн. руб., что почти в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего периода. Наиболее востребованными в портфеле вендора стали решения классов PAM, SIEM, а также аналитическая платформа Dataplan, предназначенная для выявления инсайдерских угроз.

«Мы довольны результатами и с удовлетворением отмечаем, что курс, взятый нашей компанией, нашёл отклик у рынка. В своих продуктах мы сознательно отказываемся от экосистемности, предлагая точечные решения, которые встраиваются в инфраструктуру организации, снижают нагрузку на бюджет и снимают привязку к единому вендору. Это отвечает запросу на эффективность продуктов ИБ и полностью соответствует нашей философии кибербезопасности как осознанного выбора. Рады, что компаний, разделяющих эту позицию, становится всё больше», – сказал Евгений Ростовцев, генеральный директор NGR Softlab.

NGR Softlab работает на рынке с 2019 г., является резидентом Сколково, входит в рейтинг CNews, со стабильно высокими показателями по темпам роста и оборота в категории вендоров ПО. Решения NGR Softlab используются в банковском, финансовом секторах, в ретейле, телекоме и государственных организациях.

