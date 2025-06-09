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NGR Softlab выпустила обновление аналитической платформы Dataplan

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab выпустил обновление своего продукта – аналитической платформы Dataplan, которая предназначена для поиска аномалий и скрытых угроз ИБ. Новая версия – Dataplan 2.1 – призвана помочь аналитикам быстро и эффективно выполнять задачи информационной безопасности и будет полезна компаниям на фоне острого дефицита ИБ-специалистов.

Ключевые обновления в Dataplan 2.1 касаются модуля поведенческой аналитики xBA, отвечающего за поиск аномалий и скрытых угроз. Так, для ускорения поиска в платформу добавили возможность проводить его сразу по нескольким группам пользователей с похожим поведением, которые для удобства объединяются в один поведенческий профиль. При этом настроить такой профиль можно всего за несколько кликов: больше нет необходимости вводить все данные вручную, ряд полей система заполнит автоматически.

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Цифровизация

Для учёта большего бизнес-контекста в поведении пользователей добавлены настройки, позволяющие изменять интервал времени, в котором система наблюдает за параметрами действий. Это позволит, например, не трактовать как аномалию отсутствие сотрудника из-за отпуска или больничного и минимизирует для аналитиков вероятность ошибки.

«Мы понимаем «боли» аналитиков, которые тратят большое количество времени на решение рутинных задач ИБ. Новая версия Dataplan разработана им в помощь. Она упростит работу по выявлению и расследованию инцидентов информационной безопасности, существенно повысит эффективность подразделений ИБ и будет особенно полезной компаниям на фоне острого дефицита ИБ-специалистов, давая стратегическое преимущество их бизнесу», – сказал Алексей Дашков, директор центра развития продуктов NGR Softlab.

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