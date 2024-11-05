Mont и «ИТ Роут» стали партнерами для продвижения российских продуктов на телеком-рынке

Группа компаний Mont и отечественный разработчик сетевых решений «ИТ Роут» подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на продвижение российских разработок на телеком-рынке. В рамках совместной работы партнеры Mont получат доступ к импортонезависимым решениям для высокопроизводительных корпоративных сетей, способным обеспечить высокий уровень безопасности и гибкость настройки, а также высокий уровень сервиса в вопросах поддержки оборудования на протяжении всего жизненного цикла.

В условиях растущего спроса на отечественные технологии партнерство Mont и «ИТ Роут» нацелено на снижение зависимости российских пользователей от зарубежных продуктов, а также расширение доступа к современному сетевому оборудованию. Продуктовый портфель разработчика не только отвечает требованиям российского рынка, но и соответствует нормам безопасности государственных регуляторов, что особенно актуально для заказчиков из государственного сектора и ключевых отраслей национальной экономики.

Флагманским решением продуктовой линейки «ИТ Роут» являются маршрутизаторы «Факел». Решение работает на операционной системе GNU/Linux с открытым исходным кодом. Это открывает возможности для быстрой кастомизации ПАКа под индивидуальные задачи бизнеса. «Факел» может быть установлен без потери производительности, как на аппаратных, так и на виртуальных платформах.

«ИТ Роут» — это компания, для которой в приоритете стоят надежные партнерские отношения и доверие клиентов. Мы обеспечиваем постоянную поддержку по продукту и не оставляем партнеров один на один, продолжая консультации на каждом этапе работы. Вместе с командой экспертов Mont мы сможем предложить российским компаниям качественные решения для построения устойчивых корпоративных сетей», — сказал Кирилл Коданев, генеральный директор «ИТ Роут».

«Важной составляющей сотрудничества является стремление наших компаний поддерживать высокие стандарты надежности сетевых решений. «ИТ Роут» выполняет полный цикл разработки и производства телекоммуникационного оборудования, контролирует качество на каждом этапе: от создания и тестирования прототипов до внедрения и поддержки, — а также создал прозрачную и понятную схему продления лицензий», — отметил Александр Галдобин, руководитель отдела по работе вендорами ИБ Mont.