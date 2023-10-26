Mont стал дистрибьютором решения Multifactor

Российский дистрибьютор ПО Mont и российский разработчик программного обеспечения для ИБ «Мультифактор» заключили соглашение.

Теперь Mont сможет осуществлять поставки решения Multifactor — системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений. Решение будет поставляться в виде корпоративных лицензий.

Решение Multifactor предназначено для защиты всех видов удаленных подключений — VPN, VDI, Windows- и Linux-инфраструктур, а также для входа в приложения, на сайты — дополнительным фактором доступа с возможностями корпоративного SSO. Система проверяет подлинность пользователей, применяя наиболее современные и безопасные способы аутентификации.

Использование Multifactor усиливает безопасность данных организации. Есть возможность отслеживать кто, когда и откуда пользуется доступом, в том числе несанкционированно, например, из числа бывших сотрудников. Также решение позволяет защитить процессы входа, смены пароля, восстановления доступа и прочих значимых действий.

«Наша цель — предоставить бизнесу любого размера удобные инструменты корпоративного класса для защиты своих информационных систем. Мы даем возможность организациям приобрести средства защиты через привычные каналы — своих доверенных партнеров. Сотрудничество с Mont поможет нам в развитии канала партнерских продаж и значительно расширит список потенциальных заказчиков», — сказал Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».

«Новое партнерство пополнит наш портфель востребованным ИБ-решением. Компании, которые заинтересованы в усилении безопасности корпоративных данных, смогут подключить через нашу партнерскую сеть систему Multifactor. Она помогает бизнесу следовать концепции Zero Trust и предлагает большое количество современных методов аутентификации», — сказал Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ компании Mont.