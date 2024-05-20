MONT расширил продуктовую линейку ИБ-решений при поддержке «Сайберпик»

Продуктовый портфель ГК MONT расширится за счет ИБ-решений от компании «Сайберпик». Своим партнерам MONT сможет предложить всю платформу решений, включая флагманский продукт разработчика – систему контроля и управления правами доступа к данным «Спектр | DCAP/DAG». Об этом CNews сообщили представители MONT.

«Наше решение позволяет эффективно подойти к вопросу контроля и управления доступом к данным, обеспечив надежную защиту информации, а также исключить риски, связанные с безопасностью конфиденциальной информации, включая персональные данные. Сотрудничество с командой MONT открывает для пользователей новые горизонты в области цифровой безопасности», – сказал Сергей Добрушский, директор по развитию продуктов компании «Сайберпик».

«Спектр» проводит аудит, классификацию и анализ прав доступа для различных хранилищ неструктурированных данных, в том числе уникальных для решений класса DCAP/DAG – Data-Centric Audit and Protection и Data Access Governance, – которые разграничивают доступ к данным, в том числе на основе содержания, а не только метаданных файлов. Функциональность продукта направлена на выявление и реагирование на инциденты на раннем этапе. Сам продукт может быть установлен на отечественные операционные системы RedOS, Astra Linux и обладает сертификатом ФСТЭК РФ.

По результатам аудита, система формирует ряд отчетов, включая детальную информацию с классификацией файлов на серверах и указанием мест хранения критичной для компании информации – коммерческой тайны, персональных данных и многое другое. «Спектр» укажет, к каким файлам необходимо ограничить доступ для снижения риска утечек, и предложит пути оптимизации хранилища за счет выявления неиспользуемых копий документов и объектов, не относящихся к задачам бизнеса.

«Спектр | DCAP/DAG» является частью платформы защиты данных «Спектр», в которую входят еще ряд решений. «Спектр | Маркер» обеспечивает маркирование документов с сохранением меток внутри файла. «Спектр | Портал» позволяет выстроить процесс согласования и выдачи привилегий по запросу пользователей. «Спектр | Поиск» – быстрый корпоративный поиск по содержимому документов на всех хранилищах данных.

«"Спектр | DCAP/DAG" — передовая система контроля и управления правами доступа к данным с широким набором функций для защиты конфиденциальной информации. Она обеспечивает анализ активности пользователей, обнаруживает аномалии и потенциальные угрозы, а также позволяет принимать мгновенные меры по предотвращению киберинцидентов. С внедрением решения компании смогут поддерживать высокий уровень доверия к бизнесу», – сказал Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ компании MONT.

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Компания MONT — дистрибьютер программного обеспечения. Широкий продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.