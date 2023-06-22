«Лаборатория Касперского» обнаружила фишинговую рассылку под видом графика отпусков

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают о фишинговой рассылке якобы от имени HR-отделов крупных компаний. Вредоносные письма объединяет слово «отпуск» — оно фигурирует или в теме, или в содержании сообщений. Цель злоумышленников — выманить корпоративные учетные данные: если перейти по указанной в письме ссылке и ввести логин и пароль, данные попадут в руки мошенников. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Эта массовая фишинговая рассылка, реализуемая в период отпусков, может привлечь внимание и усыпить бдительность адресатов, которые иногда действительно получают подобное сообщение от отдела кадров.

Получателю стоит обратить внимание на странный адрес отправителя и на то, что под ссылкой, ведущей якобы на документ в формате PDF, на самом деле скрыт совершенно другой адрес (его можно посмотреть, просто подведя мышку к ссылке). При переходе по ссылке внимательного пользователя должен насторожить сам сайт. Он размещен в облаке myhuaweicloud.com, а не на сервере конкретной компании.

Эксперты отмечают, что злоумышленники используют автоматизированные инструменты. С их помощью они берут из адреса доменное имя компании и имя сотрудника и автоматически подставляют их в имитацию ссылки и подпись отправителя.

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«Мошенники подстраиваются под новостную повестку. Начался сезон отпусков, и они не упускают возможность использовать эту тему в своих схемах. Расчет на то, что сотрудник захочет проверить, вдруг речь идет о внезапном переносе сроков, необходимости их подтвердить или конфликте дат отпусков с какими-либо важными мероприятиями. Однако призываем быть бдительными и, прежде чем переходить по ссылкам из писем даже на злободневные темы, рекомендуем проверить, нет ли признаков, указывающих на фишинг», — сказал Роман Деденок, эксперт «Лаборатории Касперского» по анализу спама.

Для защиты от подобных угроз «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: обеспечивать защиту корпоративной почты на уровне почтового шлюза; защищать все подключенные к интернету корпоративные устройства надежной специализированной защитой; регулярно проводить тренинги по кибербезопасности для сотрудников, а затем симулированные фишинговые атаки, чтобы проверить, научились ли они распознавать их.