Вернуть деньги за переезд у работодателя стало проще: СДЭК запустил сервис для оформления документов

Международный логистический оператор доставки СДЭК запустил онлайн-сервис «Переезд», который автоматизирует оформление документов для компенсации расходов на переезд у работодателя. Новая услуга освобождает от дополнительной работы с документацией. Теперь процесс запроса полного пакета финансовых и юридических документов доступен онлайн, что значительно экономит время клиентов. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Тренд на мобильность в работе среди молодого поколения набирает обороты. По данным исследования «Авито работа» и консалтинговой группы OMI, в 2025 г. 63% молодых россиян (18-24 лет) готовы переехать ради желаемой должности, а 21% — уже имели такой опыт и открыты к предложениям. Сервис «Переезд» создан для сотрудников, которые готовятся к переезду в рабочих целях с возможностью компенсацией затрат со стороны работодателя. Ранее для получения необходимых для бухгалтерии документов — договора, акта выполненных работ и счета — клиентам требовалось обращаться к менеджерам и посещать офис СДЭК. Теперь весь процесс упрощен до минимума: достаточно оформить заявку на сайте, и все официальные документы, заверенные печатью, формируются и предоставляются в короткие сроки любым удобным способом.

«Мы понимаем, что переезд — это сложный и затратный по времени процесс, требующий особого внимания, а оформление дополнительных документов только усложняет задачу. Сервис «Переезд» избавляет от этих трудностей. Переводя рутину в цифровой формат, мы помогаем клиентам сделать этот важный жизненный этап по-настоящему комфортным и спокойным», — отметили представители СДЭК.

Сервис доступен на всей территории России, и особенно актуален для популярных релокационных маршрутов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

