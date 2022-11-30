Треть опрошенных российских ИТ-сотрудниц считают реальной проблему карьерного развития женщин в сфере технологий

«Лаборатория Касперского» провела исследование* и выяснила, какие soft skills помогают женщинам наилучшим образом справляться с работой в ИТ-сфере. В топ-3 вошли многозадачность (70%), умение решать проблемы (66%) и организационные навыки ― способность грамотно распоряжаться временем, распределять задачи и инициативность (57%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Были и другие варианты ответов. Так, почти половина респонденток отметили стрессоустойчивость (49%) и коммуникативные навыки (45%). Чуть больше четверти подчеркнули необходимость эмоционального интеллекта, в частности умение проявлять эмпатию, сопереживать людям, понимать коллег и динамику в команде, а также креативность (28% и 27% соответственно). Реже всего женщины называли навыки управления (18%).

Еще один вопрос касался работы девушек в сфере технологий. Преувеличенной проблему карьерного развития женщин в ИТ назвали 41% участниц опроса. В то же время почти треть (32%) считают ее реальной. При этом 28% затруднились с ответом на такой вопрос.

Стоит отметить, что подавляющее большинство (91%) отметили, что не использовали свою гендерную принадлежность для продвижения по карьерной лестнице или решения рабочих вопросов. Противоположный вариант ответа выбрали 6% опрошенных, еще 3% затруднились с ответом.

«Несмотря на многочисленные стереотипы, которые окружают сферу технологий, она одна из самых демократичных. Карьерные успехи здесь напрямую зависят от профессиональных навыков, понимания рынка, опыта. Мы при поиске сотрудников обращаем внимание в первую очередь на квалификацию кандидата, мотивацию и то, насколько человек разделяет ценности компании. Не менее важны в нашей работе гибкие навыки ― современные решения не только создаются, но и продвигаются командами из сотен людей и тут не обойтись без умения находить общий язык, проявлять эмпатию и грамотно выстраивать свой график», ― сказала Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

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Недавно «Лаборатория Касперского» представила проект People in tech. Компания собрала несколько распространенных мифов о работе в индустрии технологий, а эксперты в информационной безопасности и смежных областях на своем примере рассказали, почему не согласны с этими предубеждениями. Каждый участник поделился наблюдениями, накопленными за время работы на разных проектах, и дал рекомендации желающим попробовать свои силы в ИТ.

*Опрос проведен компанией OMI по заказу «Лаборатории Касперского» в 2021 г. в России среди женщин, работающих в ИТ-индустрии. В опросе приняли участие 348 женщин, которые занимают должности разработчиков, системных администраторов, тестировщиков и аналитиков.