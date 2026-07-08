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Видеоглаз IPTronic Айпитроник

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2026 Videotronic IPT 2.6 получила 17 модулей видеоаналитики, поддержку PostgreSQL и обновленный Web-клиент 2
18.06.2026 Мобильная платформа S-MOB получила масштабное обновление: оффлайн-карты, поиск по лицу и новые возможности для видеонаблюдения 1
20.05.2026 P360 и Iptronic представили парковочный видеоассистент 1
19.05.2026 IPTRONIC анонсирует обновление мобильного приложения с поддержкой облака «Яндекс» и ИИ-аналитикой 1
16.03.2026 Iptronic интегрирует ПО DSSL Trassir 1
11.03.2026 Iptronic обновила платформу IPT-BC4 с облачным хранением S-Mob 1
10.02.2026 «Нетрис» и Iptronic объявили о партнерстве 2
02.12.2025 Безопасность в приоритете: 87% россиян поддерживают камеры в общественных местах 2
16.07.2025 «Паркли» и Iptronic начали сотрудничество для расширения возможностей паркинга 1
26.05.2025 Ivideon интегрировал в свое облако видеокамеры IPTRONIC для сегмента ПВЗ 1
28.03.2025 IPTronic тестирует уникальную российскую прошивку для средств безопасности 2
06.12.2024 «Цикада» и «Видеоглаз» объявили о стратегическом партнерстве в области видеонаблюдения 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Видеоглаз и организации, системы, технологии, персоны:

Видеоглаз - Videoglaz 7 4
Ц1 - ЦИКАДА 12 1
Yandex - Яндекс 9123 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 76 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13666 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4588 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24205 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2198 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2597 3
Оповещение и уведомление - Notification 5826 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2743 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9842 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4769 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 685 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 382 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6367 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 975 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2394 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5122 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14705 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3957 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21888 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1581 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7372 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10134 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 532 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1384 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2198 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33225 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 565 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7608 1
DSSL Trassir 39 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1732 1
Google Android 15173 1
Apple iOS 8545 1
Linux OS 11447 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 91 1
Видеоглаз - IPTronic - Videotronic 2 1
Павлушко Роман 3 1
Оськин Дмитрий 2 1
Кривченко Григорий 1 1
Колосов Александр 24 1
Пластовский Игорь 2 1
Кретов Дмитрий 1 1
Васильев Андрей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 164910 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57256 3
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8776 1
Аренда 2665 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7343 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53097 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11482 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4483 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3936 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27084 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 424 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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