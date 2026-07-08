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Видеоглаз IPTronic Айпитроник
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 16
Видеоглаз и организации, системы, технологии, персоны:
|Видеоглаз - Videoglaz 7 4
|Ц1 - ЦИКАДА 12 1
|Yandex - Яндекс 9123 1
|Ivideon - Мобильные видеорешения 76 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13666 1
|DSSL Trassir 39 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1732 1
|Google Android 15173 1
|Apple iOS 8545 1
|Linux OS 11447 1
|ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 91 1
|Видеоглаз - IPTronic - Videotronic 2 1
|Павлушко Роман 3 1
|Оськин Дмитрий 2 1
|Кривченко Григорий 1 1
|Колосов Александр 24 1
|Пластовский Игорь 2 1
|Кретов Дмитрий 1 1
|Васильев Андрей 31 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.