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Почти две трети руководителей компаний готовы платить надбавку выпускникам вузов за ИИ навыки – OMI

В июле 2025 года агентство OMI (Online Market Intelligence) провело общероссийское исследование среди руководителей проектов и подразделений, топ-менеджеров и индивидуальных предпринимателей. Опрос показал, что большинство (64%) опрошенных готовы доплачивать недавним выпускникам за ИИ-навыки, а 59% респондентов считают, что пробелы в подготовке можно закрыть с помощью обучения и курсов по ИИ в университетах. Об этом CNews сообщили представители OMI.

Больше половины руководителей (в выборку вошли руководители подразделений, топ-менеджеры, индивидуальные предприниматели, руководители проектов/продуктов), согласных на прибавку, готовы платить зарплату специалистам с ИИ-компетенциями выше на 10-20%. При этом 77% всех опрошенных считают ИИ-навыки важными для выпускников: для 57% наличие ИИ-навыков у недавних студентов является желательным, но необязательным критерием, а для 20% – критическим условием при найме, причём среди топ-менеджеров компаний так считает почти треть (29%).

Главные проблемы молодых специалистов в контексте использования ИИ — разрыв между теорией и практикой (35%), неумение применять технологии в реальных задачах (35%) и ошибки в формулировке запросов (30%). Для закрытия этих пробелов, помимо введения ИИ-курсов в вузах, 55% опрошенных делают ставку на корпоративные стажировки, а 30% рекомендует самостоятельное обучение через онлайн-курсы.

Такие результаты можно объяснить тем, что искусственный интеллект всё чаще используется в различных отраслях: согласно опросу, каждый второй респондент (53%) уже применяет ИИ – 27% используют его в отдельных проектах, а 26% активно внедряют технологию во все бизнес-процессы. Сами руководители активнее всего используют ИИ для контент-работы (подготовки текстов — 26%, генерации изображений — 24%), автоматизации рутинных операций (22%) и анализа больших данных (22%).

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По мнению респондентов, умение качественно использовать ИИ помогает автоматизировать рутинные операции (44%), решать одновременно несколько задач (42%), а также быстро осваивать новые навыки (41%). При этом руководители компаний считают, что наиболее востребованными ИИ-навыками в ближайшие три-пять лет станут умение работать со специализированными ИИ-решениями (48%), работа с генеративным ИИ (тексты/изображения) (46%), а также проверка результатов ИИ и критическое мышление при работе с ним (41%).

Опрос по онлайн-панели OMI (Online Market Intelligence). Объем выборки: 1,021 тыс. человек. Целевая аудитория: руководители подразделений, топ-менеджеры, индивидуальные предприниматели, руководители проектов/продуктов. Период сбора данных: 14–18 июля 2025 г.

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