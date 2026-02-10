Разделы

Подавляющее большинство россиян ищут квартиру на разных онлайн-ресурсах

Агентство OMI (Online Market Intelligence) проанализировало поведение россиян на рынке жилья за последний год. По данным опроса, при поиске квартиры подавляющее большинство покупателей (78%) изучают предложения сразу на нескольких онлайн-ресурсах. Об этом CNews сообщили представители OMI.

Опрос по онлайн-панели OMI (Online Market Intelligence). Объем выборки: 1050 человек. Целевая аудитория: жители городов с населением более 500 тыс., в возрасте 25–64 лет, искавшие квартиру для покупки в течение последних 12 месяцев. 80% респондентов в итоге приобрели жилье. Период сбора данных: декабрь 2025 г.

Самые популярные сервисы — классифайды недвижимости. Так, на «Авито» заходят 66% пользователей, на «Циан» – 59%, «ДомКлик» посещают 55%, а «Яндекс Недвижимость» – 39%. Около четверти (24%) респондентов обращаются к поисковым системам. При этом в Москве и Санкт-Петербурге доминирует «Циан» с долей 69 и 71% соответственно, а «Авито» удерживает популярность в крупных региональных центрах (городах с населением от 500 тыс. жителей) — 78% пользователей.

Покупатели используют сразу несколько ресурсов, чтобы увидеть больше вариантов (55%), найти наиболее выгодную цену (44%) и получить максимум информации об объекте (42%). При этом ключевыми сложностями при поиске недвижимости 29% опрошенных назвали дублирующиеся объявления на разных площадках. Еще 25% россиян отмечают недостаток подходящих вариантов и трудности с определением реальной стоимости объекта.

Эти проблемы формируют соответствующий пользовательский запрос к функционалу. Больше половины (52%) респондентов хотят, чтобы объекты с основных сервисов отображались на одном онлайн-ресурсе с возможностью быстро перейти на сайт с оригинальным объявлением. Кроме того, россияне хотели бы сравнивать разные квартиры сразу на одной странице и использовать дополнительные фильтры онлайн-поиска.

Главными источниками бюджета для покупки остаются собственные накопления (49%) и средства от продажи предыдущей недвижимости (34%). Молодые покупатели чаще прибегают к ипотеке и материнскому капиталу, а старшее поколение полагается на выручку от продажи жилья. В зависимости от возраста отличаются и взгляды на жилье: чем моложе покупатель, тем чаще он предпочитает новостройки. Среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет квартиры от застройщиков искали 77%. И первичную, и вторичную недвижимость одновременно рассматривали 30% опрошенных.

