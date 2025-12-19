«Авито Работа»: профессиональные перетоки — новый тренд на рынке труда России

Рабочие рассматривают сразу минимум три профессии при поиске работы, а работодатели все чаще предлагают переобучение. В новом дайджесте рынка труда эксперты «Авито Работы» проанализировали данные платформы за 11 месяцев 2025 г. и зафиксировали переход рынка труда в фазу замедления. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

После нескольких лет проактивного и ускоренного найма компании постепенно сбавляют темпы, в то время как соискательская активность растет: за последний год она увеличилась на 16%. При среднем за год уровне безработицы в 2,2% рынок постепенно балансируется, а зарплатная гонка приостанавливается.

Переток профессионалов - один из ключевых трендов рынка труда России

По данным Росстата, численность рабочей силы в России сегодня составляет 74,8 млн человек, половина занята в рабочих профессиях. При этом наибольший дефицит сохраняется среди квалифицированных работников промышленности, операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей — нехватка специалистов оценивается в 800 тыс. человек.

В этом контексте профессиональные перетоки особенно важны, так как привлечение работников из смежных сфер — возможность для работодателей закрыть кадровые пробелы в дефицитных квалифицированных категориях. Представители неквалифицированных рабочих и линейных все чаще откликаются на вакансии из близких направлений и в среднем рассматривают сразу три и более из них.

Эксперты «Авито Работы» исследовали перетоки в группы «квалифицированных рабочих» профессий и «машинистов и сборщиков»: так, группами-донорами для «квалифицированных рабочих» по смежному интересу стали разнорабочие (10%), строители и ремонтники (10%), работники сельского, лесного и рыбного хозяйства (8%) и др. Интерес к вакансиям группы «машинистов и сборщиков» наиболее активно демонстрируют представители следующих смежных групп: водители (6%), работники промышленности, металлообрабатывающих и отделочных цехов (4%), работники сельского, лесного и рыбного хозяйства (4%) и другие.

На уровне конкретных вакансий специалисты «Авито Работы» также наблюдают у соискателей кросс-интерес: например, 67% кандидатов, откликнувшихся на вакансии машинистов, параллельно интересовались и другими рабочими специальностями, а 42% соискателей, рассматривавших позиции фрезеровщиков, также откликались на вакансии операторов станков.

Согласно результатам исследования, проведенного «Авито Работой» и OMI, профессиональные перетоки чаще совершают соискатели в возрасте 25–34 лет (55%) и 35–44 лет (57%). Почти половина (49%) респондентов рассматривают переобучение, чаще к этому готовы женщины (57%). При этом главными барьерами остаются страх потери стабильности (23%), нехватка времени на обучение (17%) и неопределенность с выбором новой профессии (16%). Также в рамках опроса удалось выяснить мотивы соискателей сменить карьерный трек. К причинам перехода относятся: рост дохода (36%), более удобный график (30%) и возможности для личного развития (30%). Это подтверждается и результатами глубинного исследования «Авито Работы «в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», где «Авито Работа» выступила партнером в номинации «Второй старт» — зачастую истинная мотивация глубже причин, лежащих на поверхности.

«Профессиональные перетоки сегодня во многом формируются за счет опытных специалистов. По нашим данным, 56% соискателей с опытом меняли профессию два и более раза, то есть люди все чаще видят в смене профессионального трека долгосрочную перспективу. Работодателям важно учитывать этот тренд и говорить о готовности рассматривать специалистов со смежным опытом и предлагать обучение. Чем прозрачнее описание вакансии, карьерных перспектив, условий труда и развития, тем увереннее кандидаты. Важную роль играет поддержка на старте: наставничество, адаптация и постепенный рост ответственности помогают новым сотрудникам быстрее войти в роль и снижают барьеры для перехода из смежных профессий», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

От активного роста к балансу

2025 г. стал годом охлаждения после «перегретых» периодов 2023–2024 гг. Компании по-прежнему расширяют штат, но делают это медленнее и более избирательно. Спрос на сотрудников снижается, что отражается в динамике вакансий, однако это не означает кризиса: рынок скорее входит в стадию осознанной оптимизации.

Со стороны соискателей наблюдается обратная динамика. Количество откликов и резюме продолжает расти, а пики активности традиционно приходятся на январь, летние месяцы и осень. При этом январь остается стратегически выгодным периодом для работодателей: активность конкурентов в этот момент ниже, а интерес соискателей — выше.

Зарплатная гонка замедляется

Темпы роста предлагаемых зарплат в 2025 г. составили 10% против 22% годом ранее. Аналогичное замедление видно и в ожиданиях соискателей: рост снизился с 24% до 14%. Разрыв между предлагаемыми и ожидаемыми зарплатами стал минимальным — 86 и 85,6 тыс. руб соответственно. Это сигнал о завершении острой зарплатной конкуренции. Рынок входит в фазу гармонизации, где решающую роль начинают играть не только деньги, но и условия занятости, гибкость и возможности обучения.

Расширение воронки найма

В 2025 г. заметно выросла доля вакансий с гибким графиком, предложений без требований к опыту, а также позиций для студентов, соискателей 45+ и пенсионеров. Работодатели все чаще инвестируют в обучение и готовы работать с более широкой аудиторией, делая ставку как на потенциал, так и на опыт старших специалистов.