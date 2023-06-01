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Обнаружено «сообщение-убийца», заставляющее WhatsApp бесконечно «вылетать»

Пользователи WhatsApp столкнулись с необычным багом. Получение на первый взгляд безобидного короткого сообщения заставляет мобильное приложение популярного мессенджера аварийно завершать свою работу при каждом просмотре коварного сообщения.

«Сообщение-убийца»

Приложение мессенджера WhatsApp можно частично вывести из строя одним коротким сообщением, пишет Wccftech.

Чтобы нарушить нормальную работу популярной программы для обмена сообщениями, установленную на смартфоне собеседника, достаточно отправить ему в персональный чат строку с текстом “wa.me/settings” – мессенджер автоматически преобразует его в ссылку (URL). В норме она ведет на страницу с настройками приложения, однако в описанном издании случае просмотр такого сообщения вызывает аварийное завершение работы WhatsApp.

После повторного запуска WhatsApp работает нормально до тех пор, пока пользователь вновь не перейдет в чат со злополучным сообщением. Это действие приводит к «вылету» приложения. По информации Wccftech, повторять процедуру, приводящую к принудительному закрытию программы можно едва ли не бесконечно. При этом в остальном приложение работает совершенно нормально, пользование другими чатами не осложнено его «вылетами».

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Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика

Разработчики мессенджера пока не отреагировали на сообщения о вероятном баге. Масштаб проблемы также остается неизвестным.

Эксклюзив Android

Журналисты Wccftech сумели воспроизвести баг. Для этого был использован смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra с приложением WhatsApp версии 2.23.10.77. На момент публикации данного материала это самый свежий релиз мессенджера, доступный в официальном магазине Android-приложений Google Play с 22 мая 2023 г.

Wccftech утверждает, что проблема наблюдается исключительно в Android-варианте приложения. Веб-версия WhatsApp и сборка для iPhone ей, вероятно, не подвержена. Однако явление требует более тщательного изучения.

В мае 2023 г. CNews писал о том, что владельцы смартфонов на базе операционной системы Android из числа жителей США массово переходят на iPhone. Согласно данным, полученным Consumer Intelligence Research Partners, 15% респондентов в США из числа людей, которые недавно приобрели смартфон компании Apple, до этого являлись обладателями Android-девайса.

Как избавиться от «вылетов»

Разомкнуть порочный круг можно избавившись от опасного сообщения, например, удалив его через веб-интерфейс WhatsApp.

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Альтернатива – не открывать «проблемную» переписку, пока разработчики мессенджера не выпустят исправление.

Почему происходят «вылеты»

Первым на проблему обратил внимание пользователь социальной сети Twitter под псевдонимом Brute Bee. Он также столкнулся с багом в WhatsApp 2.23.10.77, а также подтвердил его наличие в WhatsApp Business той же версии – приложения для бизнес-пользователей.

Судя по скриншотам, опубликованным Brute Bee, аварийное завершение работы приложения наступает из-за срабатывания исключения java.lang.IndexOutOfBoundsException. Подобное может происходить при возникновении ошибки, связанной с выходом индекса за границы диапазона массива или переменной другого сложного типа данных в коде программы, – например, при обращении к девятому символу в строке длиной всего лишь в пять знаков.

Похожие баги

Так, в апреле 2020 г. CNews писал о куда более неприятной проблеме, которая затрагивала владельцев смартфонов iPhone и планшетов iPad компании Apple. Интерфейс устройств на базе iOS 13 и iPadOS 13 можно было заставить циклически перезагружаться, отправив сообщение, которое содержит эмодзи с флагом Италии и символ (или несколько символов) на языке синдхи (Пакистан, Индия).

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Другое детище корпорации Meta (в России признана экстремисткой организацией) – Facebook –совсем недавно также отметилось странным багом. В середине мая 2023 г. пользователи мобильного приложения соцсети обратили внимание на то, что от их имени системой автоматически рассылаются запросы на добавление в друзья в адрес людей. Для того, чтобы невзначай предложить совершенно незнакомому человеку дружбу, было достаточно просто перейти в его профиль.

Дмитрий Степанов

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