Edna: треть россиян высказывается за более жесткие меры при продаже SIM-карт

В 2025 г. в силу вступят изменения в закон «О связи». Эти поправки предусматривают ужесточение правил продажи SIM-карт как для граждан России, так и для иностранцев. Эксперты edna провели исследование и выяснили, как россияне относятся к нововведениям. По результатам опроса, 30% россиян поддерживают изменения, а 23% граждан станут меньше бояться звонков с неизвестных номеров. В опросе приняли участие 2945 человек из всех регионов страны. Об этом CNews сообщили представители edna.

Поправки в закон «О связи» начнут действовать с 1 января 2025 г. для иностранных граждан и с 1 апреля 2024 г. для россиян. Одной из причин их принятия стало увеличение числа нелегальных SIM-карт, которые, в частности, используются мошенниками для рассылки спама. Теперь провайдеры обязаны проверять данные абонентов перед предоставлением услуг связи, а информация о пользователях будет передаваться в реестр Роскомнадзора. Также вводятся ограничения на количество SIM-карт, которыми может владеть один человек. Иностранцы смогут иметь не более 10 SIM-карт, и их номера будут привязаны к уникальному цифровому коду устройства (IMEI). Граждане России смогут пользоваться 20 SIM-картами, включая корпоративные. Изменения в законе коснутся и бизнеса. С 1 января 2025 г. корпоративную SIM-карту можно будет оформить только для сотрудников, работающих по трудовому договору или договору ГПХ. При оформлении корпоративного номера все данные о сотруднике должны быть внесены через портал госуслуг, а если сотрудник — иностранец, то через Единую биометрическую систему (ЕБС).

По данным исследования edna, каждый пятый россиянин слышал обо всех изменениях в законе «О связи», 16% — только об ограничении количества SIM. При этом 50% опрошенных положительно относятся к нововведениям, которые затронут всех абонентов. Так, 30% респондентов поддерживают меры, считают их актуальными. Другие полагают, что ужесточение закона поможет в борьбе с телефонными мошенниками (13%), сделает рынок SIM-карт прозрачнее (8%).

Почти треть россиян (29%) выступает за принятие еще более жестких мер. Некоторые респонденты полагают, что большого эффекта от вводимых изменений не будет (16%), а мошенники придумают новые способы обмана (17%). Тем не менее многие граждане ожидают положительного результата: сокращения количества звонков от мошенников (18%) и спамеров (9%), уменьшения количества «серых» SIM-карт на рынке (12%). Почти каждый четвертый (23%) сказал, что после введения ограничений будет меньше бояться звонков с неизвестных номеров.

«Изменения в законе “О связи” помогут в борьбе с “серыми” SIM-картами и мошенничеством с помощью мобильной связи. Защита клиентов от этого вида мошенничества имеет особое значение для финансовых организаций, банков. Обезопасить клиентов и бизнес позволяют технологии для проверки SIM-карт и смены владельца номера. Благодаря решению IMSI банк оперативно узнает о смене владельца SIM-карты, ее перевыпуске, например с помощью eSIM или при переходе к другому оператору сотовой связи. Наличие этих данных дает возможность своевременно пресекать кражу денег с использованием SIM-карт и банковского приложения», — сказал Александр Дубровин, бизнес-партнер в компании edna.

Больше половины опрошенных (52%) сказали, что после введения новых мер для них ничего не изменится, и только 4% придется отказаться от некоторых своих SIM-карт, чтобы не превышать лимит. У части опрошенных возникают опасения по поводу использования корпоративного номера. Так, 5% считает, что с рабочей SIM могут возникнуть сложности, а 7% планирует отказаться от нее.