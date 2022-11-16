ИТ-компания edna подключилась к сервису КЭДО HRlink

ИТ-компания edna подключилась к сервису кадрового электронного документооборота (КЭДО) HRlink. В результате перехода удалось в десятки раз сократить сроки подписания документов, а также упростить прием на работу дистанционных сотрудников.

Edna — поставщик ИТ-решений в области омниканальных коммуникаций, с 2005 г. на рынке России. В штате компании — 250 человек. С 2020 г. edna начала переходить на гибридный формат работы — сейчас более 80% сотрудников работают именно так. Кроме того, в компании с каждым годом все больше специалистов из регионов. Все это усложняло логистику кадровых документов.

После успешного окончания эксперимента Минтруда по переходу на электронный кадровый документооборот (КЭДО) и принятия закона №377-ФЗ в edna приняли решение отказаться от бумажного кадрового делопроизводства. Для реализации проекта была выбрана платформа HRlink, которая позволяет подписывать документы онлайн с компьютера или смартфона с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), учетной записи «Госуслуг ЕСИА» или через мобильное приложение «Госключ».

Переход на кадровый электронный документооборот занял около месяца, включая подключение к сервису, утверждение положений, выпуск подписи руководителю. На всех этапах процесса команду edna сопровождали эксперты HRlink. На сегодняшний день более 98% сотрудников edna подключены к HRlink. В сервисе сотрудники подписывают все документы, разрешенные законодательством.

В результате перехода на HRlink упростился прием на работу дистанционных сотрудников: если раньше процесс занимал два-три дня, сейчас достаточно часа для того, чтобы подключить нового сотрудника к HRlink, объяснить ему принципы работы в системе и подписать документы. Сократились и расходы компании на курьерскую доставку. Кроме того, в edna начали существенно экономить время самих сотрудников и ресурсы кадровых работников. К примеру, раньше процесс оформления отпуска от подачи заявления до подписания приказа занимал от 1 до 3 дней — сейчас HR-специалисты тратят на это не более 15 минут.

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«Одна из основных задач проекта — упростить и сделать более удобным процесс подписания кадровых документов для сотрудников. И, как результат, рост их лояльности к компании. HRlink предложил нам удобное и понятное решение. Кроме того, инженеры HRlink помогли добавить на портал шаблоны привычных заявлений по нашим корпоративным стандартам. Благодаря этому сотрудникам достаточно нажать пару кнопок, чтобы подписать любой документ. Другим важным критерием для выбора HRlink в качестве ИТ-партнера послужил большой опыт реализации проектов в различных отраслях, от ИТ до фармацевтики и ритейла», — сказал Алексей Орлов, HR-директор компании edna.

«В сфере ИТ главный ресурс любой компании — люди, поэтому большинство внутренних цифровых инициатив направлено на упрощение их повседневной рутины и создание оптимальных условий для работы. Одновременно ИТ-специалисты — одна из самых требовательных категорий пользователей цифровых продуктов. Поэтому мы признательны команде edna за оказанное нам доверие», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.