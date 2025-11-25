Разделы

В чат-центре edna появилась поддержка российского мессенджера Mах

1 ноября 2025 г. ИТ-компания edna добавила возможность подключения нового канала в своем чат-центре. Теперь клиенты edna могут официально интегрировать отечественный мессенджер Mах для удобной обработки обращений клиентов. Об этом CNews сообщили представители edna.

Интеграция Mах в чат-центр edna позволяет компаниям повысить эффективность работы с клиентами. Все обращения, полученные в национальном мессенджере, отображаются в едином рабочем месте оператора. Это дает возможность быстро обрабатывать запросы и встраивать их в бизнес-процессы. Для подключения нового канала необходимо зарегистрировать бота в приложении Mах и обратиться в службу поддержки edna для настройки.

«Бренды постепенно начинают использовать мессенджер Mах в качестве еще одного канала коммуникации с клиентами. Аудитория платформы ежемесячно растет, расширяется ее функциональность. Стали доступны каналы, появляются бизнес-инструменты. Интеграция Mах в чат-центр edna позволяет бизнесу быстро и бесшовно встроить использование национального мессенджера в бизнес-коммуникациях. Все сообщения поступают в личный кабинет менеджера в чат-центре, сохраняется история взаимодействия с клиентом. Кроме того, платформа стабильно работает на территории России. Поэтому использование Mах в качестве одного из каналов коммуникации позволит расширить клиентскую базу на новую платформу», — сказал Александр Дубровин, бизнес-партнера edna.

